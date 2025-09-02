Нігерієць із цікавим прізвиськом став новим гравцем київського «Динамо»

Під час гри у Бразилії через вибухову швидкість та агресивну гру на фланзі Огундана отримав прізвисько «Нігерійська ракета»

Футбольний клуб «Динамо» (Київ) підписав контракт на 4 роки з 20-річним нігерійським півзахисником Шолою Огунданою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу клубу.

Зазначається, що Шола народився 22 лютого 2005 року в місті Іфаки (Нігерія). Він починав займатися футболом в академії Beyond Limits, а згодом грав у академії Alex Transfiguration у Нігерії. Ці виступи привернули увагу скаутів під час турніру Torneo di Viareggio 2022 року. Виступаючи на батьківщині за «Ремо Старз», у квітні 2023-го погодився приєднатися до «Фламенго» на правах оренди, а в липні наступного року бразильський клуб викупив контракт гравця.

Пізніше Огундана разом із молодіжною командою «Фламенго» U20 виграв Copa Libertadores Sub-20 (в 2024-му та 2025-му, в останньому розіграші був визнаний найкращим гравцем турніру) та Under-20 Intercontinental Cup (в 2024-му та 2025-му).

Всього фктболіст провів 46 матчів за молодіжну команду «Фламенго». Він забив 9 голів та віддав 7 результативних передач у всіх турнірах. Під час гри у Бразилії через вибухову швидкість та агресивну гру на фланзі Огундана отримав прізвисько «Нігерійська ракета».

Юнак дебютував у бразильській Серії А за основний склад «Фламенго» 14 листопада 2024 року, вийшовши на заміну замість Карлоса Алькараса в матчі проти «Атлетіко Мінейро» (0:0). Таким чином, Шола став першим нігерійцем, який зіграв за «Фламенго», та лише третім африканцем в історії клубу.



Раніше «Главком» повідомляв, що футбольні клуби «Шахтар» і «Динамо» дізналися суперників у Лізі конференцій.

29 серпня, у Монако відбулося жеребкування основного раунду Ліги конференцій. Зокрема, своїх майбутніх суперників дізналися донецький «Шахтар» та київське «Динамо».

«Гірники» потрапили до першого кошика посіву, кияни до другого.

Суперники донецького «Шахтаря»:

«Легія» (вдома)

«Шемрок» (в гостях)

«Рієка» (вдома)

«Абердін» (в гостях)

«Брєйдаблік» (вдома)

«Хамрун» (в гостях)

Суперники київського «Динамо»:

«Фіорентина» (в гостях)

«Крістал Пелас» (вдома)

«Зринськи» (вдома)

«Омонія» (в гостях)

«Самсунспор»

«Ноа» (вдома)