Найкращим спортсменом Європи у 2025 році став Дюплантіс
Легкоатлет додав до свого активу ще одну відзнаку
Шведський стрибун з жердиною Арман Дюплантіс став переможцем 68-ї щорічної премії «Найкращий спортсмен Європи», організованої Польським агентством преси (PAP). Про це повідомляє «Главком».
За результатами голосування 23 провідних інформаційних агентств континенту, серед яких була і українська державна агенція «Укрінформ», дворазовий олімпійський чемпіон набрав 184 бали. 2025 рік став для Дюплантіса тріумфальним завдяки черговому світовому рекорду на позначці 6,30 метра, що дозволило йому випередити у рейтингу іспанського тенісиста та першу ракетку світу Карлоса Алькараса (143 бали) та словенського велогонщика Тадея Погачара (134 бали).
Україна також отримала представництво у списку найкращих завдяки Олександру Усику. Чемпіон світу у надважкій вазі набрав 16 очок, розділивши 14-15 місце з легендарним норвезьким біатлоністом Йоганнесом Бо, який завершив кар'єру. Варто зазначити, що у поточному рейтингу було відзначено 62 атлетів у 22 видах спорту, причому найбільшу кількість номінантів делегували футбол, легка атлетика та баскетбол. Серед жінок найвищу позицію посіла нідерландська бігунка Фемке Бол, яка з 76 балами зупинилася на четвертій сходинці загального заліку.
Топ-10 голосування
- Арман Дюплантіс (Швеція, легка атлетика), 184 бали
- Карлос Алькарас (Іспанія, теніс), 143 бали
- Тадей Погачар (Словенія, велоспорт), 134 бали
- Фемке Бол (Нідерланди, легка атлетика), 76 балів
- Усман Дембеле (Франція, футбол), 70 балів
- Ландо Норріс (Велика Британія, Формула-1), 68 балів
- Яннік Сіннер (Італія, теніс), 57 балів
- Аріна Сабаленка (–, теніс), 56 балів
- Марко Одерматт (Швейцарія, гірськолижний спорт), 45 балів
- Йоганнес Глесфлот Клебо | (Норвегія, лижні перегони), 29 балів
Загалом в опитуванні взяли участь представники 24 країн, а лідером за кількістю згаданих у списку спортсменів стала Норвегія. Минулого року переможцем був французький плавець Леон Маршан.
Нагадаємо, що світовий рекордсмен у стрибках з жердиною відзначив досягнення 12-річного українця.
