Найкращим спортсменом Європи у 2025 році став Дюплантіс

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Найкращим спортсменом Європи у 2025 році став Дюплантіс
Дюплантіс встановив світовий рекорд на заключному старті сезону – Чемпіонаті світу
фото: Pawel Kopczynski/REUTERS

Легкоатлет додав до свого активу ще одну відзнаку 

Шведський стрибун з жердиною Арман Дюплантіс став переможцем 68-ї щорічної премії «Найкращий спортсмен Європи», організованої Польським агентством преси (PAP). Про це повідомляє «Главком»

За результатами голосування 23 провідних інформаційних агентств континенту, серед яких була і українська державна агенція «Укрінформ», дворазовий олімпійський чемпіон набрав 184 бали. 2025 рік став для Дюплантіса тріумфальним завдяки черговому світовому рекорду на позначці 6,30 метра, що дозволило йому випередити у рейтингу іспанського тенісиста та першу ракетку світу Карлоса Алькараса (143 бали) та словенського велогонщика Тадея Погачара (134 бали).

Україна також отримала представництво у списку найкращих завдяки Олександру Усику. Чемпіон світу у надважкій вазі набрав 16 очок, розділивши 14-15 місце з легендарним норвезьким біатлоністом Йоганнесом Бо, який завершив кар'єру. Варто зазначити, що у поточному рейтингу було відзначено 62 атлетів у 22 видах спорту, причому найбільшу кількість номінантів делегували футбол, легка атлетика та баскетбол. Серед жінок найвищу позицію посіла нідерландська бігунка Фемке Бол, яка з 76 балами зупинилася на четвертій сходинці загального заліку.

Топ-10 голосування

  1. Арман Дюплантіс (Швеція, легка атлетика), 184 бали
  2. Карлос Алькарас (Іспанія, теніс), 143 бали
  3. Тадей Погачар (Словенія, велоспорт), 134 бали
  4. Фемке Бол (Нідерланди, легка атлетика), 76 балів
  5. Усман Дембеле (Франція, футбол), 70 балів
  6. Ландо Норріс (Велика Британія, Формула-1), 68 балів
  7. Яннік Сіннер (Італія, теніс), 57 балів
  8. Аріна Сабаленка (–, теніс), 56 балів
  9. Марко Одерматт (Швейцарія, гірськолижний спорт), 45 балів
  10. Йоганнес Глесфлот Клебо | (Норвегія, лижні перегони), 29 балів

Загалом в опитуванні взяли участь представники 24 країн, а лідером за кількістю згаданих у списку спортсменів стала Норвегія. Минулого року переможцем був французький плавець Леон Маршан. 

Нагадаємо, що світовий рекордсмен у стрибках з жердиною відзначив досягнення 12-річного українця.

Теги: спорт легка атлетика Арман Дюплантіс

