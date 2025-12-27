Головна Спорт Новини
Ярмолюк відзначився результативною передачею у грі АПЛ

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Українець провів на полі всі 90 хвилин
фото: УАФ

Ярмолюк допоміг «Брентфорду» здобути перемогу

Український хавбек «Брентфорда» Єгор Ярмолюк записав до свого активу другу результативну дію за час виступів у клубі, відзначившись асистом у поєдинку 18-го туру АПЛ проти «Борнмута». Про це повідомляє «Главком».

На початку другого тайму, на 51-й хвилині, господарі розіграли швидку контратаку: Ярмолюк виконав передачу з правого флангу в центр штрафного майданчика. Шаде в дотик переправив м’яч у ворота, оформивши дубль – 3:0. Згодом «Борнмут» скоротив відставання зусиллями Антуана Семеніо, однак у компенсований час Шаде забив учетверте й встановив остаточний рахунок – 4:1.

Українець провів на полі всі 90 хвилин, за які заблокував один удар суперника, двічі пробив по воротах, виграв дві з п’яти єдиноборств та одну повітряну дуель. Також у його активі два ключові паси та 48 точних передач із 58 (83% точності).

Цей асист став для Ярмолюка другим у складі «Брентфорда».

Після 18 турів команда Ярмолюка посідає дев’яту сходинку в турнірній таблиці Прем’єр-ліги, маючи 26 очок. 

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

