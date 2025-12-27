Сестри Кіченок об'єднаються на корті на початку нового сезону

Тенісистки зіграють разом на першому турнірі сезону

Сестри Людмила та Надія Кіченок офіційно розпочнуть тенісний сезон 2026 року спільним виступом на турнірі WTA 500 у Брісбені. Про це повідомляє «Главком».

Змагання в Австралії, що триватимуть з 4 по 11 січня, стануть для українського дуету першим стартом у новому календарному році. Хоча обидві тенісистки мають великий досвід виступів на цих кортах, вони вперше в кар’єрі об’єднаються в одну команду саме на турнірі в Брісбені. Людмила Кіченок повертається сюди в статусі колишньої чемпіонки, адже у 2024 році вона здобула тут титул у парі з Оленою Остапенко.

Це возз'єднання на корті відбудеться після значної перерви в їхній спільній ігровій практиці. Останній офіційний матч у тандемі сестри провели ще в травні минулого року на турнірі в Страсбурзі, де вибули на старті змагань. У Брісбені українки приєднаються до інших українок: в одиночній сітці вже заявлені лідерки збірної Марта Костюк та Даяна Ястремська, що робить цей турнір одним із найбільш масових за участю українських гравчинь на початку сезону.

Повернення сестер до ігор на австралійських кортах є непересічною подією, оскільки востаннє вони разом виступали в цій серії ще у 2017 році, зокрема і на Australian Open. Протягом минулого сезону тенісистки розвивали кар'єри окремо: Людмила здебільшого грала в парі з австралійкою Еллен Перес, тоді як Надія часто змінювала напарниць, так і не сформувавши постійного дуету. Спільний старт у Брісбені дає сестрам можливість відновити зіграність перед першим у році турніром Великого шолома та зміцнити позиції в парному рейтингу WTA.

Нагадаємо, що чотири українські тенісистки потрапили до основної сітки Australian Open. Ними є Еліна Світоліна (№14 WTA), Марта Костюк (№26 WTA), Даяна Ястремська (№27 WTA) і Олександра Олійникова (№96 WTA), для якої це буде дебютний виступ в основній сітці «мейджора» і перший візит до Австралії.