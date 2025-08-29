Визначилися потенційні суперники «Динамо» і «Шахтаря» у Лізі конференцій: коли жеребкування

«Гірники» потрапили до першого кошика посіву, кияни до другого

Сьогодні, 29 серпня, о 14.00 у Монако пройде жеребкування основного раунду Ліги Конференцій. Про це повідомляє «Главком».

Своїх суперників дізнаються українські клуби «Динамо» та «Шахтар». «Гірники» потрапили до першого кошика посіву, кияни до другого.

Кожна команда зіграє по шість матчів у основному раунді Ліги Конференцій – по одному проти представників усіх кошиків.

Після завершення основного етапу 8 кращих команд одразу вийдуть у 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-е, боротимуться у плей-оф за право продовжити боротьбу.

Кошики для жеребкування

Кошик 1: «Фіорентина», «АЗ Алкмар», «Шахтар», «Слован», «Рапід», «Легія»

Кошик 2: «Спарта Прага», «Динамо», «Крістал Пелас», «Лех», «Райо Вальєкано», «Шемрок»

Кошик 3: «Омонія», «Майнц», «Страсбур», «Ягеллонія», «Целє», «Рієка»

Кошик 4: «Зринськи», «Лінкольн Ред Імпс», «КуПС», «АЕК», «Абердін», «Дріта»

Кошик 5: «Брєйдаблік», «Сігма Оломоуц», «Самсунспор», «Ракув», «АЕК Ларнака», «Шкендія»

Кошик 6: «Геккен», «Лозанна», «Університатя», «Хамрун», «Ноа», «Шелбурн»

Нагадаємо, житомирське «Полісся» завершило свої виступи у кваліфікації Ліги конференцій, програвши італійській «Фіорентині» з рахунком 2:3 у виїзному матчі. Таким чином, український клуб не зміг пройти раунд плей-оф, поступившись за сумою двох матчів 2:6, пише «Главком».

Гра розпочалася із сенсаційного успіху для «Полісся». Уже на 2-й хвилині рахунок відкрив Олександр Назаренко, а на 14-й хвилині Олександр Андрієвський подвоїв перевагу, забивши видовищний гол. Проте, у другому таймі «Фіорентина» активізувалась і змогла відігратися. На 78-й хвилині Додо скоротив відставання, а наприкінці матчу, за три хвилини, італійці забили ще двічі. Голи Луки Раньєрі на 86-й хвилині та Едіна Джеко на 89-й хвилині принесли «Фіорентині» перемогу з рахунком 3:2.

До слова, у четвер, 28 серпня в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубку України. Про це повідомляє «Главком».

У церемонії взяли участь представник 92 ОШБр Олег Васильченко та коментатор, спортивний журналіст Віталій Волочай.

У змаганнях у цьому раунді братимуть участь команди, які здобули перемоги на етапі 1/32 фіналу. Також у боротьбу вступають чотири представники України в єврокубках – «Динамо», «Шахтар», «Полісся» та «Олександрія».

Як повідомлялося, головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров визначився зі списком футболістів, які готуватимуться до стартових поєдинків відбірного турніру чемпіонату світу проти Франції (5 вересня, Вроцлав, 21:45) та Азербайджану (9 вересня, Баку, 19:00).