Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Визначилася найкраща гравчиня українського пляжного футболу у 2025 році

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Визначилася найкраща гравчиня українського пляжного футболу у 2025 році
У нинішньому сезоні пляжного футболу Юлія Костюк стала найкращим бомбардиром жіночої збірної України
фото: АФПУ

Рішення журі було одностайним

Експертне журі Асоціації пляжного футболу України, керівництво, тренери та експерти визнали Юлію Костюк найкращою гравчинею українського пляжного футболу 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АПФУ.

Рішення журі було одностайним. 

У нинішньому сезоні пляжного футболу Юлія Костюк стала найкращим бомбардиром жіночої збірної України. На її рахунку шість забитих м'ячів. Крім того, у складі київської «Мрії-Сервіт» Костюк стала чемпіонкою України 2025 року.

Нагадаємо, жіноча збірна України з пляжного футболу, гравчинею якої є Юлія Костюк, стала третьою командою жіночої Євроліги-2025. Також вона посідає третє місце у світовому рейтингу BSWW (850 балів).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Теги: пляжний футбол жіночий футбол спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одна з провідних російських шахісток, Катерина Лагно, на початку року звинувачувала федерацію в упередженості щодо росіян
ФІДЕ не дала дозвіл виступати російським шахістам під власним прапором
Вчора, 13:23
У цьому році Лискун стала чемпіонкою Європи
Зеленський позбавив президентської стипендії зрадницю Лискун
24 грудня, 23:37
Заборона на в'їзд для 14 росіян встановлена ​​на невизначений термін
Очільниця МЗС Латвії оголосила 14 російських спортсменів персонами нон грата
24 грудня, 11:37
У Рамзау (Австрія) в масстарті Козлова фінішувала 29-ою
16-річна Козлова переписала історію українського лижного двоборства
20 грудня, 10:08
24-річний Десятов виступав у танцях на льоду у дуеті з американкою Ізабеллою Флорес
Російський фігурист отримав пожиттєву дискваліфікацію за домагання до естонської спортсменки
20 грудня, 09:48
У 2021 році Кушніков здобув срібло чемпіонату Чувашської республіки з гирьового спорту
ЗСУ на фронті ліквідували срібного призера Чувашії з гирьового спорту
11 грудня, 13:17
Влітку 2022 року Непряєва незаконно відвідувала анексований Крим, де брала участь в тренувальних зборах
Федерація лижних видів спорту визнала нейтральною росіянку Непряєву, яка незаконно відвідувала Крим
10 грудня, 13:01
Під час голосування Німеччина випередила в тендері Польщу та спільну заявку Данії і Швеції
Виконком УЄФА затвердив господаря жіночого Євро-2029 з футболу: де пройде турнір
4 грудня, 14:32
П'єтранджелі виграв Roland Garros в одиночному розряді у 1959 та 1960 роках
Двічі перемагав на Roland Garros. Пішов з життя легендарний італійський тенісист
1 грудня, 15:21

Новини

Японський боксер заявив, що зможе потіснити Усика з першого місця одного з рейтингів
Японський боксер заявив, що зможе потіснити Усика з першого місця одного з рейтингів
Визначилася найкраща гравчиня українського пляжного футболу у 2025 році
Визначилася найкраща гравчиня українського пляжного футболу у 2025 році
Ярмолюк відзначився результативною передачею у грі АПЛ
Ярмолюк відзначився результативною передачею у грі АПЛ
Іспанський тренер загинув разом зі своєю родиною під час відпустки
Іспанський тренер загинув разом зі своєю родиною під час відпустки
Чемпіонка світу та Європи з плавання Клепікова потрапила до бази «Миротворця»
Чемпіонка світу та Європи з плавання Клепікова потрапила до бази «Миротворця»
Російська чемпіонка світу поскаржилася на українку, яка відмовилася стояти з нею на п'єдесталі
Російська чемпіонка світу поскаржилася на українку, яка відмовилася стояти з нею на п'єдесталі

Новини

В Україні хмарно: погода на 27 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Вчора, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua