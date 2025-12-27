Визначилася найкраща гравчиня українського пляжного футболу у 2025 році

Рішення журі було одностайним

Експертне журі Асоціації пляжного футболу України, керівництво, тренери та експерти визнали Юлію Костюк найкращою гравчинею українського пляжного футболу 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АПФУ.

Рішення журі було одностайним.

У нинішньому сезоні пляжного футболу Юлія Костюк стала найкращим бомбардиром жіночої збірної України. На її рахунку шість забитих м'ячів. Крім того, у складі київської «Мрії-Сервіт» Костюк стала чемпіонкою України 2025 року.

Нагадаємо, жіноча збірна України з пляжного футболу, гравчинею якої є Юлія Костюк, стала третьою командою жіночої Євроліги-2025. Також вона посідає третє місце у світовому рейтингу BSWW (850 балів).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3