«Шахтар» і «Динамо» дізналися суперників у Лізі конференцій

Сьогодні, 29 серпня, у Монако відбулося жеребкування основного раунду Ліги конференцій

Донецький «Шахтар» і київське «Динамо» дізналися своїх суперників у Лізі конференцій. Про це повідомляє «Главком».

Сьогодні, 29 серпня, у Монако відбулося жеребкування основного раунду Ліги конференцій. Зокрема, своїх майбутніх суперників дізналися донецький «Шахтар» та київське «Динамо».

«Гірники» потрапили до першого кошика посіву, кияни до другого.

Суперники донецького «Шахтаря»:

«Легія» (вдома)

«Шемрок» (в гостях)

«Рієка» (вдома)

«Абердін» (в гостях)

«Брєйдаблік» (вдома)

«Хамрун» (в гостях)

Суперники київського «Динамо»:

«Фіорентина» (в гостях)

«Крістал Пелас» (вдома)

«Зринськи» (вдома)

«Омонія» (в гостях)

«Самсунспор»

«Ноа» (вдома)

Кожна команда зіграє по шість матчів у основному раунді Ліги Конференцій – по одному проти представників усіх кошиків.

Після завершення основного етапу 8 кращих команд одразу вийдуть у 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-е, боротимуться у плей-оф за право продовжити боротьбу.

Нагадаємо, житомирське «Полісся» завершило свої виступи у кваліфікації Ліги конференцій, програвши італійській «Фіорентині» з рахунком 2:3 у виїзному матчі. Таким чином, український клуб не зміг пройти раунд плей-оф, поступившись за сумою двох матчів 2:6, пише «Главком».

Гра розпочалася із сенсаційного успіху для «Полісся». Уже на 2-й хвилині рахунок відкрив Олександр Назаренко, а на 14-й хвилині Олександр Андрієвський подвоїв перевагу, забивши видовищний гол. Проте, у другому таймі «Фіорентина» активізувалась і змогла відігратися. На 78-й хвилині Додо скоротив відставання, а наприкінці матчу, за три хвилини, італійці забили ще двічі. Голи Луки Раньєрі на 86-й хвилині та Едіна Джеко на 89-й хвилині принесли «Фіорентині» перемогу з рахунком 3:2.

До слова, у четвер, 28 серпня в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубку України.

У церемонії взяли участь представник 92 ОШБр Олег Васильченко та коментатор, спортивний журналіст Віталій Волочай.

У змаганнях у цьому раунді братимуть участь команди, які здобули перемоги на етапі 1/32 фіналу. Також у боротьбу вступають чотири представники України в єврокубках – «Динамо», «Шахтар», «Полісся» та «Олександрія».

Як повідомлялося, головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров визначився зі списком футболістів, які готуватимуться до стартових поєдинків відбірного турніру чемпіонату світу проти Франції (5 вересня, Вроцлав, 21:45) та Азербайджану (9 вересня, Баку, 19:00).