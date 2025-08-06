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Мілевський відреагував на поразку «Динамо» від «Пафосу» і дав прогноз на гру-відповідь

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Мілевський відреагував на поразку «Динамо» від «Пафосу» і дав прогноз на гру-відповідь
Мілевський вірить в успіх киян
фото: УНІАН

Мілевський: Київ збереться у другій грі і дасть відповідь

Колишній форвард «Динамо» та збірної України з футболу Артем Мілевський прокоментував перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів «Динамо» проти кіпрського «Пафосу», у якому кияни поступилися з рахунком 0:1. Про це повідомляє «Главком».

«Я вважаю, що це було просто якесь непорозуміння. Я думаю, що все буде гаразд. Київ збереться у другій грі і дасть відповідь. Хочеться на це дуже сильно розраховувати і вірити в це», – заявив Мілевський.

Нагадаємо, кияни в номінально домашньому поєдинку на стадіоні «Арена Люблін» в польському Любліні поступилися кіпрському «Пафосу» – 0:1.

На 36-й хвилині «біло-сині» провели стрімку флангову атаку після вкидання з-за бокової. У фінальній стадії атаки Дубінчак прорвався до воріт лівим флангом та вирішив пробити сам з гострого кута, ціливши у ближній верхній кут, проте мʼяч влучив у каркас воріт та вилетів за лицеву.

У другому таймі на 62-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота «Пафоса» після падіння Ваната у штрафному майданчику гостей. Владислава гострою передачею на кут воротарського вивів Ярмоленко. Втім, після перегляду відеоповтору Сандро Шерер скасував 11-метровий. 

На 84-й хвилині грі кутовий «Динамо» перетворився на контратаку суперників, яку результативно завершив Андерсон.

Матч-відповідь пройде у вівторок, 12 серпня, о 20:00 за київським часом.

Ліга чемпіонів. 3-й раунд кваліфікації

«Динамо» (Україна) – «Пафос» (Кіпр) 0:1

Гол: Сілва, 84

Теги: Артем Мілевський НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів

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