Японський боксер заявив, що зможе потіснити Усика з першого місця одного з рейтингів

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Японський боксер заявив, що зможе потіснити Усика з першого місця одного з рейтингів
Японський боксер має 31 перемогу за свою кар'єру, не програвши жодного поєдинку
фото: Reuters

Іноуе потрібно виграти нокаутом, щоб мати шанс стати найкращим

На фінальній пресконференції в Ер-Ріяді перед турніром «Ring 5: Night of the Samurai» абсолютний чемпіон у другій легшій вазі Наоя Іноуе прокоментував очікування від поєдинку з мексиканцем Аланом Пікассо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Ring. 

Подія, організована Едді Гірном, має важливе значення для глобальної ієрархії боксу. Наразі японський «Монстр» посідає третю сходинку в рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P), проте очікується, що після завершення кар’єри Теренса Кроуфорда він автоматично переміститься на другу позицію. Переконлива перемога над непереможеним Пікассо є для Іноуе стратегічним шансом остаточно потіснити Олександра Усика та очолити світовий топ.

Японський чемпіон наголосив на безкомпромісності своїх намірів: «Цей поєдинок буде дуже важливим для мого майбутнього, і те, як я буду битися, матиме вирішальне значення для того, щоб стати першим номером незалежно від вагової категорії. Я обіцяю, що мої пояси нізащо не повернуться з суперником до Мексики». Для Іноуе цей бій – можливість продемонструвати домінування після того, як у вересневому поєдинку проти Муроджона Ахмадалієва він уперше з 2019 року не зміг завершити зустріч достроково, перервавши серію з одинадцяти нокаутів.

Вечір боксу в Саудівській Аравії також стане платформою для виступів і інших японських спортсменів. Окрім Іноуе, заявлені виступи Дзюнто Накатані, який дебютує в новій вазі проти Себастьяна Ернандеса, та захист титулу Кеншіро Тераджі в бою з Вілібальдо Гарсією. 

Нагадаємо, що The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів світу. Рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій очолив українець Олександр Усик.

