Німеччина вирвала перемогу в Кот-д'Івуару під час важливого матчу на Чемпіонаті світу 2026

Африканська команда не змогла зробити ще одну велику сенсацію на цьому Чемпіонаті світу

Перемогу команді Німеччині приніс неочікуваний «джокер», який вийшов на заміну в середині другого тайму

Збірна Німеччини у неймовірно напруженому поєдинку здолала збірну Кот-д'Івуару з рахунком 2:1, вирвавши перемогу на останніх хвилинах. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Збірна Німеччини активно розпочала матч і вже на стартових секундах створила небезпечний момент, коли Кай Гаверц пробив вище воріт. Надалі «бундестім» володіла ініціативою, а на 10-й хвилині Гаверц змусив Ях’ю Фофану рятувати свою команду після удару головою. Німці продовжували тиснути й навіть відзначилися після стандарту, але гол Александара Павловича було скасовано через порушення правил.

Кот-д’Івуар відповідав гострими контратаками й неочікувано на 30-й хвилині відкрив рахунок. Тоді Амад Діалло пробив із вигідної позиції, його удар заблокували, однак Франк Кессьє першим опинився на добиванні та відправив м’яч у сітку. Після пропущеного гола німці намагалися швидко відігратися, але до перерви свої моменти не реалізували, тож африканська команда пішла відпочивати з мінімальною перевагою.

На початку другого тайму Кот-д’Івуар виглядав гостріше й регулярно завершував атаки ударами. Кессьє та Улаї створили кілька небезпечних моментів, а Сайбарі та Діалло змушували оборону суперника працювати на межі. У відповідь тренерський штаб Німеччини провів потрійну заміну, випустивши Деніза Ундава, Надіма Амірі та Джеймі Левелінга.

Саме свіжі футболісти допомогли німцям зрівняти рахунок. На 68-й хвилині Амірі виконав точну подачу до штрафного майданчика, а Ундав виграв позицію та ударом головою відправив м’яч у сітку, зробивши рахунок 1:1. Після цього німці перехопили ініціативу й активніше шукали переможний гол.

У заключні хвилини обидва тренери провели низку замін, а команди обмінялися небезпечними моментами. Найкращий шанс вирвати перемогу мав Натаніель Браун, який потужно пробив з льоту з меж штрафного майданчика, однак Ях’я Фофана здійснив блискучий сейв. Кот-д’Івуар також відповів гострим епізодом наприкінці гри, коли після передачі Ніколя Пепе удар Сімона Адінгри був заблокований захисниками.

У компенсований час німці посилили тиск на ворота суперника. Спершу Надім Амірі мав чудову нагоду вивести свою команду вперед, але його удар без проблем парирував голкіпер. Втім, уже на четвертій доданій хвилині Німеччина все ж вирвала перемогу. Під час чергової атаки Фелікс Нмеча отримав передачу в штрафному майданчику та викотив м'яч під удар Денізу Ундаву, який точно пробив повз воротаря. Одразу після цього фінальний свисток зафіксував драматичну перемогу німців з рахунком 2:1.

Чемпіонат світу. Груповий етап. Квартет E

Німеччина – Кот-д'Івуар 2:1 (0:1)

Голи: Ундав (68, 90+4) – Кессьє (30)

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Нагадаємо, що у першому турі Кот-д'Івуар мінімально переграв Еквадор.