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Сейви від «Бабусі», рекорди легенд та скандали. Підсумки першого туру Чемпіонату світу з футболу

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Сейви від «Бабусі», рекорди легенд та скандали. Підсумки першого туру Чемпіонату світу з футболу
Ліонель Мессі потужно розпочав Чемпіонат світу 2026
фото: Getty Images

На Чемпіонаті світу 2026 два тайми перетворились на чотири чверті

На Чемпіонаті світу 2026 з футболу завершився перший тур групового етапу. «Главком» пропонує згадати головні події на старті турніру – що найбільше вразило, сподобалось та шокувало.   

Матч туру

До останнього ігрового дня першого туру в цій номінації переможцем можна було вважати неймовірну битву в матчі Японія – Нідерланди (2:2).

Однак фантастичний перформанс, який видали Англія та Хорватія перевершив все. Команда Томаса Тухеля підтвердила статус одного з фаворитів, обігравши хорватів 4:2. Гаррі Кейн, в його активі дубль в цьому матчі, поповнив свій реєстр найрізноманітніших бомбардирських рекордів. Зокрема, це найбільша кількість голів з пенальті в історії мундіалів (5 м'ячів). Англія без проблем має посісти перше місце в групі, а далі цікаво буде поспостерігати, як команда Тухеля рухатиметься стадіями плейоф.

Герой туру

У 40 років життя у великому футболі лише починається. Це довів воротар збірної Кабо-Верде Возінья. Саме він став тією неприступною скелею, об яку розбилися усі сподівання Іспанії вдало розпочати турнір. Сім сейвів від «Бабусі» (саме таке перекладається його прізвисько з португальської) допомогли дебютантам мундіалю шокувати іспанців – поєдинок закінвися нічиєю 0:0. Герой стартового туру миттєво підкорив соцмережі, отримавши після матчу більше 12 мільйони нових підписників в Instagram, але водночас він скромно не перебільшує свою роль в успіху команди. Якби не склалася подальша доля Кабо-Верде і Возіньї на чемпіонаті, вони вже переможці для своєї маленької країни.

Возінья робить черговий сейв в матчі проти Іспанії
Возінья робить черговий сейв в матчі проти Іспанії
фото: Getty Images

Невдаха туру

Розгромна поразка від Швеції (1:5) коштувала Сабрі Лямуші посади головного тренера збірної Тунісу. Він став першим наставником на цьогорічному мундіалі, якого відправили у відставку, і першим в історії, якого звільнили після стартового туру світової першості.

При цьому варто сказати, що тунісці не були цілковитими хлопчиками для биття проти шведів, але тут зіграли свою роль рахунок і високі очікування від команди. Цікаво, що Лямуші очолив збірну Тунісу лише в січні 2026 року. За цей час команда під його керівництвом провела п'ять матчів, у яких тричі зазнала поразки. Далі тунісцями на ЧС-2026 керуватиме Ерве Ренар.

Сабрі Лямуші пояснює журналістам поразку від Швеції
Сабрі Лямуші пояснює журналістам поразку від Швеції
Скріншот

Сенсація туру

Якщо нічия Кабо-Верде з Іспанією була сумішшю геройства та удачі, то несподівана перемога Австралії над Туреччиною (2:0) приголомшила своєю логічністю. Турків усі записали у потенційні відкриття цього чемпіонату, розповідаючи про найталановитіше футбольне покоління в історії. Однак, австралійці повністю переграли розрекламованого суперника, а Несторі Іранкунда та Коннор Меткалф підкріпили справу забити м’ячами. «Соккеруз» вперше виграли стартовий матч Чемпіонату світу з 2006 року і заінтригували футбольну спільноту подальшими поєдинками. Хто знає, може головне відкриття турніру приїхало до Америки зовсім з іншого континенту.  

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Скандал туру

Якщо на футбольному полі не трапилось чогось надзвичайного, то варто заглянути за лаштунки. І от маєш. Скандал можна роздути і з непримітної на перший погляд деталі.  Під час матчу Німеччина – Кюрасао (7:1) увагу глядачів привернув епізод у блоці відеоасистентів арбітра. Там у кадр потрапив австралієць Шон Еванс, чия поведінка стала предметом активного обговорення після його жесту рукою схожого на звичайний знак ОК. Найвигадливіші приписали йому ледь не жест, який асоціюється із символом верховенства білої раси. У підсумку ФІФА довелося проводити офіційне розслідування, але наразі без коментарів. Кажуть, що тепер під час трансляцій усі асистенти VAR ховають руки від гріха подалі.

Рекорди туру

Звісно, як же старт чемпіонату міг оминути матчі Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду. Обидва приклалися до оновлення рекордів чемпіонів світу. Мессі став першим футболістом, який зіграв на 6 світових першостях, а оформивши хет-трик у ворота Алжиру (3:0), аргентинець зрівнявся з Мірославом Клозе за загальною кількістю голів на мундіалях (по 16). А Роналду, вийшовши у стартовому складі Португалії на матч проти ДР Конго (1:1), став найстаршим польовим гравцем в історії мундіалів у віці 41 рік і 132 днів. Щось нам підказує, це не останні рекорди легенд на цьому турнірі.

Ліонель Мессі забив три м’ячі в матчі проти Алжиру
Ліонель Мессі забив три м’ячі в матчі проти Алжиру
фото: Getty Images

Тенденції туру

Одна з головних тем обговорень після перших матчів чемпіонату – це обов'язкові трихвилинні перерви на водопій (hydration breaks) в середині кожного тайму. Схоже, що поєдинки мундіалю фактично розділені на чотири частини. Уболівальникам це нагадує баскетбол або американський футбол. Арбітри зупиняють гру приблизно на 22-й хвилині кожного тайму і деякі тренери, такі як Юліан Нагельсманн та Рональд Куман, використовують ці паузи як додаткову можливість для внесення тактичних корективів та підказок. До речі, статистика показує, що значна кількість голів забивається саме після відновлення гри. Є й ті, хто критикує ці перерви, називаючи їх штучними паузами для додаткової реклами по телебаченню.

Щодо тенденцій більш «серіального» штибу, то світові ЗМІ не оминули увагою примітні сімейні історії, коли рідні брати представляють зовсім різні національні збірні. Скажімо, історія Ніко та Іньякі Вільямсів. Іньякі виступає за збірну Гани, а Ніко захищає кольори Іспанії. Інший приклад – сім'я Суттарів.

Джон Суттар виступає за Шотландію, а Харрі Суттар грає за Австралію. Наразі усі збірні братів грають у різних групах, але хтозна, може попереду на мундіалі нас чекають суворі братерські протистояння. 

Святослав Василик, «Главком»

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2026 Ліонель Мессі Гаррі Кейн Кріштіану Роналду

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