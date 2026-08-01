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«Чорноморець» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 1 туру УПЛ

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Чорноморець» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 1 туру УПЛ
Житомиряни вже розпочали сезон на євроарені
фото: ФК «Полісся»

Амбітні колективи стартують в новому сезоні елітного дивізіону

Завтра, 2 серпня, одеський «Чорноморець» прийме житомирське «Полісся» у рамках 1-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Чорноморець» – «Полісся»

Безумовним лідером симпатій на 15:55 1 серпня виглядають «поліські вовки», вважають фахівці GGBET. На ймовірну перемогу «моряків» запропоновано коефіцієнт 7,90. Натомість на потенційну звитягу житомирян виставлено кеф 1,45. Підсумкову нічию оцінено балом 4,28. На бойову мирову (1:1) закладено коефіцієнт 7,58. Зате на тотал менше 1,5 запропоновано бал 3,44.

Передматчевий стан команд

«Чорноморець» в міжсезоння провів низку спарингів. Зокрема, підопічні Романа Григорчука здобули перемоги над криворізьким «Кривбасом» (2:1), «Інгульцем» із Петрова (1:0) та вінницькою «Нивою» (2:1). Водночас поразок одесити зазнали від «Олександрії» (0:2) та «Колоса» з Ковалівки (1:2).

Підопічні Руслана Ротаня розпочали сезон із виступу в Лізі конференцій. У другому раунді кваліфікації «Полісся» двічі зустрілося з данським «Копенгагеном». У першому поєдинку житомиряни розписали нічию (3:3) з голами нападника Краснопіра, хавбека Федора та форварда Філліпова. Натомість у другому «поліські вовки» зазнали поразки (1:2), а забитим м'ячем відзначився нападник Гайдучик.

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Коли зграя разом, її вже неможливо зупинити. Молоді, амбітні, голодні до перемог – тримай лінію футболу разом з ФК «Полісся» та GGBET – офіційним партнером поліських вовків.

Історія очних зустрічей

На рівні Прем'єр-ліги команди зіграли чотири поєдинки. Жоден із них не завершився внічию. Обидва колективи записали до свого активу по дві перемоги.

У сезоні 2023/24 «Чорноморець» двічі здолав житомирян (1:0, 4:1). Натомість «поліські вовки» взяли подвійний реванш у наступній кампанії (4:1, 3:1). Найкращим бомбардиром протистояння залишається хавбек «моряків» Авагімян (три голи).

Де дивитися матч «Чорноморець» – «Полісся»

У прямому ефірі поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на великих OTT-платформах і в провідних кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 13:00 за київським часом.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ УПЛ ФК Чорноморець ФК «Полісся»

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