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«Карпати» ефектно розгромили «Кривбас» у матчі Прем'єр-ліги

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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«Карпати» ефектно розгромили «Кривбас» у матчі Прем'єр-ліги
«Карпати» стартували в новому сезоні УПЛ з гостьової перемоги над «Кривбасом»
фото: УПЛ

У Кривому Розі зійшлися команди, які провели активне трансферне літо

Криворізький «Кривбас» поступився львівським «Карпатам» (1:4) у першому турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком»

В одному з центральних матчів стартового туру зійшлися «Кривбас» і «Карпати». Обидві команди влітку суттєво оновили свої склади та заробили чималі кошти на продажах лідерів. Суперники жваво розпочали матч і один з новачків «Карпат» Русин вже на 3-й хвилині пробивав з-за меж штрафного у дотик, однак м'яч полетів трохи вище воріт.

«Кривбас» відповів класною контратакою, яку мав завершати Сек, але пробив у руки дебютанту львівської команди Марченку. Згодом новачок господарів Сатчвелл сміливо пішов у дриблінг і змусив порушити на собі правила. Пенальті майстерно реалізував, пробивши у кут, Юрчец. Криворіжці повели в рахунку.  

Гості прагнули відігратися ще до перерви. Спочатку голкіпер «Кривбаса» Кемкін врятував ворота після удару Бабогло, але парирувати постріл Чачуа з 11-метрової позначки вже не зміг. 1:1 – після першого тайму.

А от у другій половині гри львівська команда відмінно реалізувала свої шанси. На 57-й хвилині Бабогло після подачі кутового сильним ударом вивів «Карпати» вперед. А згодом Костенко вибіг на побачення з Кемкіним і впевнено переграв воротаря господарів.

На цьому команда Франа Фернандеса не зупинилися і довела рахунок до розгромного. Костенко ефектно пробіг повз захист, перекинув Кемкіна і влучив у поперечину, а Вантух встиг першим на добивання. За рахунку 4:1 на користь гостей матч призупинили через повітряну тривогу в Кривому Розі. 

Після відновлення гри команди не стали формально догравати зустрічі, а провели час в атаках. «Кривбас» прагнув відіграти бодай м’яч, але рахунок не змінився. 4:1 – впевнена перемога «Карпат» на старті чемпіонату.

Standings provided by Sofascore

Українська Прем'єр-ліга. Перший тур

«Кривбас» – «Карпати» – 1:4

  •  Голи: Юрчец, 21 (пен.) – Чачуа, 45+3 (пен.), Бабогло, 57, Костенко, 65, Вантух, 72

Нагадаємо, луганська «Зоря» переграла ковалівський «Колос» (2:0) у першому турі української Прем'єр-ліги.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ УПЛ ФК «Кривбас» ФК Карпати

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