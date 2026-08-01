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Головний тренер «Челсі» відреагував на скасування дискваліфікації Мудрика

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Головний тренер «Челсі» відреагував на скасування дискваліфікації Мудрика
Михайло Мудрик отримав підтримку від головного тренера «Челсі» Хабі Алонсо
фото: ФК Челсі

Хабі Алонсо: Ми хочемо бачити його частиною нашої команди

Головний тренер «Челсі» Хабі Алонсо прокоментував рішення Футбольної асоціації Англії про припинення дискваліфікації українського вінгера Михайла Мудрика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на британські ЗМІ.

«Ми дуже раді за нього. Напевно, ми навіть не розуміємо, через що йому довелось пройти у цей складний момент. Ми хочемо бачити його частиною нашої команди. Він має підтримку від усіх.

Повернення його форми займе деякий час, але як тільки все зміниться, все почне рухатись вперед. Він хоче грати у футбол і бути частиною команди. Напевно, йому було дуже важко без футболу такий довгий період.

Я дивився його матчі у «Шахтарі», який вплив на гру він мав, наскільки добре він грав у ситуаціях один-в-один. Він може створювати моменти власноруч. Це особливий гравець, але це все займе час», – розповів Алонсо.

Нагадаємо, дискваліфікація вінгера збірної України та лондонського Челсі Михайла Мудрика завершилася. Футбольна асоціація Англії врегулювала антидопінгову справу за участі українця. «Сині» відзначили, що Мудрик отримав дозвіл негайно відновити футбольну діяльність.

Наразі останній матч у професіональній кар'єрі українець зіграв 28 листопада 2024 року. Спершу він опинився на лаві запасних «Челсі», а далі зник із заявки «синіх». Зрештою, з'ясувалося, що вінгер здав позитивний тест на допінг. У його організмі виявили мельдоній. Мудрик разом із юридичною командою намагався довести, що не вживав заборонені речовини.

Та навесні отримав дискваліфікацію на чотири роки. Його визнали винним у вживанні заборонених речовин. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Мудрик ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді (CAS) в швейцарській Лозанні.

Українець приєднався до «синіх» у січні 2023 року за 70 млн євро. До проблем поза полем Мудрик встиг зіграти за «Челсі» 73 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав 10 голів і 11 результативних передач.

Контракт вінгера з англійським грандом розрахований до літа 2031 року. На флангах атаки «Челсі» конкурентами Мудрика будуть англієць Гіттенс, бразильський нападник Естеван, португалець Нету.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Челсі Хабі Алонсо Михайло Мудрик

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