Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Динамо» підписало контракт з юним легіонером і заявило за першу команду

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
«Динамо» підписало контракт з юним легіонером і заявило за першу команду
Усман Саване заявлений за першу команду «Динамо» на сезон УПЛ
фото: ФК Динамо

Усман Саване раніше грав за динамівську команду U-19

Київське «Динамо» оформило повноцінний контракт із 18-річним малійським вінгером Усманом Саване. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі футболіста.

Одразу після підписання угоди кияни внесли легіонера, який грає як на позиції атакувального півзахисника, так і на обох флангах атаки, до заявки першої команди на новий сезон. Відповідні зміни з'явилися на офіційному сайті Української Прем'єр-ліги.

До України Саване перебрався у березні 2026 року, коли залишив «Бамако» та у статусі вільного агента приєднався до молодіжної команди «Динамо», де проходив підготовку разом із «біло-синіми». За команду U-19 минулого сезону малійський футболіст провів шість матчів і відзначився одним забитим м'ячем.

Нагадаємо, визначився суперник «Динамо» у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. Після поразки від ПАОКа в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи «біло-сині» продовжать свої виступи в Лізі конференцій.

Суперником «Динамо» в третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій стане «Карабах». Азербайджанський клуб потрапив до турніру після поразки в протистоянні з ЦСКА Софія в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Поєдинки між «Динамо» та «Карабахом» відбудуться 6 та 13 серпня. Перший матч стане для киян формально домашнім, а матч-відповідь наша команда проведе на виїзді.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» УПЛ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кіліан Мбаппе та Майкл Олісе ведуть Францію до трофею
Федерація футболу Франції зібралася оскаржити жовту картку зірки збірної – ЗМІ
5 липня, 22:44
Календар футбольних матчів Ліги 1 сезону 2026/27
Календар матчів Ліги 1 сезону 2026/27: коли відбудуться Le Classique та головні дербі Франції
11 липня, 11:11
Аргентинська збірна оформила чергове диво
Чемпіонський камбек і падіння фаворита. Найяскравіші фото 1/2 фіналу Чемпіонату світу
16 липня, 16:55
Аргентинські футболісти влаштували політичну акцію
ФІФА не каратиме Аргентину за банер про Фолклендські острови до фіналу Чемпіонату світу 2026
16 липня, 21:57
У 1978 та 1979 роках Кіган здобував «Золотий м'яч»
Боровся з онкологією. Пішов з життя дворазовий володар «Золотого м'яча»
20 липня, 17:58
Футболісти збірної Іспанії фотографуються з Кубком світу в мадридському аеропорту
Збірна Іспанії привезла Кубок світу додому: в Мадриді відбувся чемпіонський парад
20 липня, 20:54
Руслан Ротань: На суперник – це команда рівня Ліги чемпіонів
Головний тренер «Полісся» оцінив шанси пройти «Копенгаген» в Лізі конференцій
23 липня, 12:16
Денис Підгурський уклав контракт з «Кривбасом» на два роки
«Кривбас» підписав контракт з відомим українським півзахисником
30 липня, 13:06
Очільники УЄФА і ФІФА розпочали гостру дискусію щодо майбутнього чемпіонатів світу
УЄФА підготувала альтернативний формат Чемпіонату світу на тлі конфлікту з ФІФА
Вчора, 16:32

Новини

Українська дзюдоїстка Білодід поновила тренування після дворічної паузи у змаганнях
Українська дзюдоїстка Білодід поновила тренування після дворічної паузи у змаганнях
«Динамо» підписало контракт з юним легіонером і заявило за першу команду
«Динамо» підписало контракт з юним легіонером і заявило за першу команду
Мудрик після скасування дискваліфікації може залишити «Челсі» і піти в оренду
Мудрик після скасування дискваліфікації може залишити «Челсі» і піти в оренду
Українська Прем'єр-ліга: «Харків» мінімально обіграв «Верес»
Українська Прем'єр-ліга: «Харків» мінімально обіграв «Верес»
Головний тренер «Челсі» відреагував на скасування дискваліфікації Мудрика
Головний тренер «Челсі» відреагував на скасування дискваліфікації Мудрика
«Чорноморець» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 1 туру УПЛ
«Чорноморець» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 1 туру УПЛ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
147K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 серпня 2026
92K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму
86K
Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас
51K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції

Новини

Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
Сьогодні, 14:48
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
Сьогодні, 04:00
Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
Вчора, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 07:18
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:00
Батьки дітей, які постраждали від обстрілу у Вишневому, скаржаться на умови у закарпатському «Артеку»
30 липня, 21:33

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua