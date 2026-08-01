«Динамо» підписало контракт з юним легіонером і заявило за першу команду

Усман Саване раніше грав за динамівську команду U-19

Київське «Динамо» оформило повноцінний контракт із 18-річним малійським вінгером Усманом Саване. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі футболіста.

Одразу після підписання угоди кияни внесли легіонера, який грає як на позиції атакувального півзахисника, так і на обох флангах атаки, до заявки першої команди на новий сезон. Відповідні зміни з'явилися на офіційному сайті Української Прем'єр-ліги.

До України Саване перебрався у березні 2026 року, коли залишив «Бамако» та у статусі вільного агента приєднався до молодіжної команди «Динамо», де проходив підготовку разом із «біло-синіми». За команду U-19 минулого сезону малійський футболіст провів шість матчів і відзначився одним забитим м'ячем.

Нагадаємо, визначився суперник «Динамо» у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. Після поразки від ПАОКа в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи «біло-сині» продовжать свої виступи в Лізі конференцій.

Суперником «Динамо» в третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій стане «Карабах». Азербайджанський клуб потрапив до турніру після поразки в протистоянні з ЦСКА Софія в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Поєдинки між «Динамо» та «Карабахом» відбудуться 6 та 13 серпня. Перший матч стане для киян формально домашнім, а матч-відповідь наша команда проведе на виїзді.