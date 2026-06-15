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Кот-д'Івуар – Еквадор: як пройшов матч Чемпіонату світу з футболу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Кот-д'Івуар – Еквадор: як пройшов матч Чемпіонату світу з футболу
Після першого туру лідером групи Е стала збірна Німеччини
фото: Getty Images

Кот-д'Івуар та Еквадор зіграли стартовий для себе поєдинок світової першості

У понеділок, 15 червня, на Чемпіонаті світу з футболу був зіграний поєдинок групи Е між командами Кот-д'Івуару та Еквадору. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри Кот-д'Івуар – Еквадор

Збірна Кот-д'Івуару мінімально здолала команду Еквадору в поєдинку першого туру групи E на чемпіонаті світу-2026 з футболу. Матч, який приймав стадіон «Лінкольн Файненшел Філд» в американському місті Філадельфія, завершився з рахунком 1:0 на користь африканської збірної.

Протягом першого тайму еквадорські футболісти володіли ігровою перевагою, проте не змогли конвертувати її у забиті м'ячі. На заваді південноамериканцям двічі ставала поперечина воріт, яка рятувала івуарійців після небезпечних ударів у виконанні Джона Єбоа та Алана Мінди. Одразу після відновлення гри у другому таймі Еквадор знову був близьким до успіху, але цього разу після пострілу Еннера Валенсії з гострого кута м'яч влучив у стійку.

Згодом свій гострий момент створили і футболісти Кот-д'Івуару: Ельє Ваї замикав фланговий простріл з правого краю, але також поцілив у поперечину, яка стала вже четвертим влучанням у каркас воріт у цій зустрічі. Долю протистояння вирішив єдиний забитий м'яч на 90-й хвилині гри. Вінгер «Манчестер Юнайтед» Амад Діалло отримав передачу від Вільфріда Сінго та точним ударом розстріляв дальній кут воріт суперника, забезпечивши своїй команді три очки.

Чемпіонат світу 2026. Група Е

Кот-д'Івуар – Еквадор 1:0 (0:0)

  • Голи: 1:0 – 90 Діалло
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Standings provided by Sofascore

Як повідомлялося, Шотландія переграла збірну Гаїті на груповому етапі світової першості. Долю поєдинку вирішив один м'яч. У середині першої половини відзначився хавбек Макгінн.

Натомість національна команда Бразилії розписала нічию з Марокко в групі Чемпіонату світу. Атлаські леви відкрили рахунок зусиллями форварда Сайбарі. Пентакампеони платени відігралися завдяки голу нападника Вінісіуса.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2026

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