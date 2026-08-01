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Мудрик після скасування дискваліфікації може залишити «Челсі» і піти в оренду

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Мудрик після скасування дискваліфікації може залишити «Челсі» і піти в оренду
Михайло Мудрик повинен вирішити, чи залишатися в «Челсі»
фото: ФК Челсі

Вінгер збірної України може продовжити кар’єру в новому клубі

Вінгер лондонського «Челсі» та збірної України Михайло Мудрик зможе повернутись на поле і навіть перейти в оренду в інший клуб після того, як була скасована чотирьохрічна дискваліфікація. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sportarena.

За інформацією британської преси, майбутнє 25-річного футболіста залишається невизначеним – якщо він не зможе переконати головного тренера «Челсі» Хабі Алонсо, то буде змушений шукати інший клуб.

Спортивний юрист Ілля Скоропашкін розповів, чи має «Челсі» право відпустити українського вінгера в оренду до іншої команди, перебуваючи під трансферним баном.

«Трансферний бан офіційно називається «заборона на реєстрацію нових гравців». У правилах ФІФА щодо трансферів прямо зазначено: якщо клуб має заборону на реєстрацію, він не позбавлений права відпускати своїх гравців в оренду до іншого клубу.

Простіше кажучи, заборона на реєстрацію стосується лише залучення нових гравців і не розповсюджується на вихідні трансфери», – повідомив юрист.

Одним із варіантів, де може продовжити кар'єру Мудрик, вважається французький «Страсбург», який належить до інвестиційної групи BlueCo – консорціуму на чолі з Тоддом Боелі, який володіє «Челсі».

Нагадаємо, головний тренер «Челсі» Хабі Алонсо прокоментував рішення Футбольної асоціації Англії про припинення дискваліфікації українського вінгера Михайла Мудрика.

«Ми дуже раді за нього. Напевно, ми навіть не розуміємо, через що йому довелось пройти у цей складний момент. Ми хочемо бачити його частиною нашої команди. Він має підтримку від усіх.

Повернення його форми займе деякий час, але як тільки все зміниться, все почне рухатись вперед. Він хоче грати у футбол і бути частиною команди. Напевно, йому було дуже важко без футболу такий довгий період.

Я дивився його матчі у «Шахтарі», який вплив на гру він мав, наскільки добре він грав у ситуаціях один-в-один. Він може створювати моменти власноруч. Це особливий гравець, але це все займе час», – розповів Алонсо.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Челсі Хабі Алонсо Михайло Мудрик

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