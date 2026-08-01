Українська Прем'єр-ліга: «Харків» мінімально обіграв «Верес»

Триває стартовий тур нового сезону УПЛ

«Харків» переміг «Верес» (1:0) у першому турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Харківський клуб приймав «Верес» на полі київського «Лівого Берега» і прогнозовано мав помітну перевагу в першому таймі. Нападник господарів Кастільйо міг поцілити у ворота «Вереса» вже на початку гри, але м'яч полетів повз дев'ятку.

Далі команда Младена Бартуловіча стала створювати момент за моментом. Голкіпер гостей Горох ледь встигав рятувати свою команду. Нагоди мали Крупський, Рашиця, Профіні. Забивати міг Калюжний, але його постріл у кут також забрав Горох. Перед самою перервою воротар «Вереса» парирував ще один удар Калюжного. Тож рахунок 0:0 після першого тайму – це цілковита заслуга першого номера гостей.

У другому таймі шоу Валентина Гороха тривало. «Харків» тиснув, завдав ударів, а голкіпер «Вереса» грав безпомилково. Ближче до завершення поєдинку гра харків’ян в атаці потьмяніла і гостроти стало менше.

Лише на останній хвилині основного часу «Харків» дотиснув гостей. Крупський прострілив, у Парако удар не вийшов, але Гаджиєв із відскоку поклав м'яч у дальній кут. 1:0 – непроста перемога «Харкова» на старті сезону.

Standings provided by Sofascore

Українська Прем'єр-ліга. Перший тур

«Харків» – «Верес» – 1:0

Гол: Гаджиєв, 90

Нагадаємо, криворізький «Кривбас» поступився львівським «Карпатам» (1:4) у першому турі української Прем'єр-ліги.