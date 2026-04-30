Визначився переможець баскетбольної Суперліги

«Дніпро» здобуло четвертий чемпіонський титул

Сьогодні, 30 квітня 2026 року, «Дніпро» та «Київ-Баскет» зіграли другий поєдинок фінальній серії баскетбольної Суперліги. Про це повідомляє «Главком».

«Дніпро» відкрив рахунок у фінальній серії Суперліги, здолавши на домашньому майданчику «Київ-Баскет» із рахунком 78:70. Друга гра відбулася вже у Києві.

Хід гри

Матч активніше розпочав «Київ-Баскет» , який виграв першу чверть із рахунком 22:17. Однак друга десятихвилинка стала для господарів недвалою: команда не реалізувала жодного кидка з гри та набрала лише три очки, тож на велику перерву «Дніпро» пішов із перевагою +12.

На початку третьої чверті дніпряни збільшили відрив до 17 очок, але саме тоді «Київ-Баскет» зумів переламати хід гри. Кияни значно скоротили відставання, виграли відрізок 21:8 і перед фінальною чвертю вже були попереду.

Втім, у вирішальні десять хвилин команді з Києва забракло сил. У підсумку «Київ-Баскет» набрав лише чотири очки за чверть, чим скористався Дніпро, який дотиснув суперника та здобув перемогу.

Цей успіх приніс «Дніпру» третій поспіль і четвертий загалом чемпіонський титул.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Єгор Сушкін із 14 очками, а Ярослав Карпюк оформив дабл-дабл (10 очок і 10 підбирань). У складі Дніпра по 13 очок набрали Євген Сорочан і Сергій Загреба.

Суперліга. Фінал, матч №2

Київ-Баскет – Дніпро 50:60 (22:17, 3:20, 21:8, 4:15)

Київ-Баскет: Бублик 11 + 5 підбирань, Сушкін 14, Смітюх 4 + 5 підбирань, Клевзуник 10, Сандул 1 + 8 підбирань – старт; Карпюк 10 + 10 підбирань, Романиця 0, Маліч 0.

Дніпро: Сорочан 13 + 5 підбирань, Сипало 2, Тимофеєнко 7 + 8 підбирань + 5 перехоплень, Закурдаєв 3, Горобченко 7 + 6 підбирань – старт; Загреба 13 + 9 підбирань, Дубоненко 8, Конєв 7, Колдомасов 0, Бондарчук 0.

Нагадаємо, у другому матчі серії за бронзові медалі Суперліги «Рівне» перемогло «Харківських Соколів» 92:87.