Кличко-молодший продовжить карʼєру в студентському баскетболі США

glavcom.ua
Максим Кличко вирішив змінити Францію на США

Максим Кличко набирав 14,9 очки і 7,9 підбирання в молодіжному чемпіонаті Франції з баскетболу в сезоні 2025/26

Український центровий «Монако» і збірної України з баскетболу Максим Кличко вирішив виступати за команду Університету Східної Кароліни. Про це баскетболіст оголосив у своїх соцмережах, інформує «Главком».

21-річний бігмен набирав 14,9 очки і 7,9 підбирання в молодіжному чемпіонаті Франції в сезоні 2025/26. Також він дебютував за головну команду «Монако», провівши 5 матчів, у яких в середньому набирав 2,2 очки та 1,6 підбирання.

Східна Кароліна виступає в конференції American. Минулого сезону команда виграла 11 матчів з 31.

У поточному відборі на чемпіонат світу 2027 Кличко отримав 10 хвилин ігрового часу в матчі проти Данії, в якому набрав 2 очка та зробив 2 підбирання.

Максим Кличко є сином мера Києва та колишнього чемпіона світу з боксу Віталія Кличка.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
