Норвегія наближається до світового рекорду за кількістю медалей на Олімпійських іграх
- Вчора, 22:54
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Цілком імовірно, що норвежці доберуться до світового рекорду в 37 медалей
Олімпійська збірна Норвегії на Іграх-2018 в Пхьончхані продовжує стрімко поповнювати свою медальну скарбничку.
У скандинавів, які очолюють медальний залік, вже 26 нагород. Саме стільки - 26 медалей - норвежці завоювали за підсумками найурожайніших для них Ігор в Ліллехаммері-1994 і в Сочі-2014.
Однак до кінця Пхьончхана-2018 ще 7 днів, і поза всякими сумнівами, країна Йоханнеса Клебо і Акселя Лунда Свіндаля завоює ще чимало нагород, оновивши національний рекорд.
Більш того, цілком імовірно, що норвежці доберуться і до світового рекорду - 37 медалей за одні Зимові ігри. Стільки в Ванкувері-2010 виграла збірна США.
У Пхьончхані норвежці будуть претендувати на нагороди в біатлонних естафетах (залишилося 3 дисципліни), лижних гонках (4), лижному двоєборстві (2), стрибках з трампліну (1) і гірськолижному спорті (4).
Джерело: xsport.ua