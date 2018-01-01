Норвегія наближається до світового рекорду за кількістю медалей на Олімпійських іграх

Цілком імовірно, що норвежці доберуться до світового рекорду в 37 медалей

Олімпійська збірна Норвегії на Іграх-2018 в Пхьончхані продовжує стрімко поповнювати свою медальну скарбничку. У скандинавів, які очолюють медальний залік, вже 26 нагород. Саме стільки - 26 медалей - норвежці завоювали за підсумками найурожайніших для них Ігор в Ліллехаммері-1994 і в Сочі-2014. Однак до кінця Пхьончхана-2018 ще 7 днів, і поза



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Збірна Норвегії на Олімпіаді-2018. Фото: Getty Images

Цілком імовірно, що норвежці доберуться до світового рекорду в 37 медалей

Олімпійська збірна Норвегії на Іграх-2018 в Пхьончхані продовжує стрімко поповнювати свою медальну скарбничку.

У скандинавів, які очолюють медальний залік, вже 26 нагород. Саме стільки - 26 медалей - норвежці завоювали за підсумками найурожайніших для них Ігор в Ліллехаммері-1994 і в Сочі-2014.

Однак до кінця Пхьончхана-2018 ще 7 днів, і поза всякими сумнівами, країна Йоханнеса Клебо і Акселя Лунда Свіндаля завоює ще чимало нагород, оновивши національний рекорд.

Більш того, цілком імовірно, що норвежці доберуться і до світового рекорду - 37 медалей за одні Зимові ігри. Стільки в Ванкувері-2010 виграла збірна США.

У Пхьончхані норвежці будуть претендувати на нагороди в біатлонних естафетах (залишилося 3 дисципліни), лижних гонках (4), лижному двоєборстві (2), стрибках з трампліну (1) і гірськолижному спорті (4).

Джерело: xsport.ua