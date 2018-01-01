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    Норвегія наближається до світового рекорду за кількістю медалей на Олімпійських іграх

    Цілком імовірно, що норвежці доберуться до світового рекорду в 37 медалей
    Олімпійська збірна Норвегії на Іграх-2018 в Пхьончхані продовжує стрімко поповнювати свою медальну скарбничку. У скандинавів, які очолюють медальний залік, вже 26 нагород. Саме стільки - 26 медалей - норвежці завоювали за підсумками найурожайніших для них Ігор в Ліллехаммері-1994 і в Сочі-2014. Однак до кінця Пхьончхана-2018 ще 7 днів, і поза
    • Вчора, 22:54
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    Збірна Норвегії на Олімпіаді-2018. Фото: Getty Images
    Збірна Норвегії на Олімпіаді-2018. Фото: Getty Images

    Цілком імовірно, що норвежці доберуться до світового рекорду в 37 медалей

    Олімпійська збірна Норвегії на Іграх-2018 в Пхьончхані продовжує стрімко поповнювати свою медальну скарбничку.

    У скандинавів, які очолюють медальний залік, вже 26 нагород. Саме стільки - 26 медалей - норвежці завоювали за підсумками найурожайніших для них Ігор в Ліллехаммері-1994 і в Сочі-2014.

    Однак до кінця Пхьончхана-2018 ще 7 днів, і поза всякими сумнівами, країна Йоханнеса Клебо і Акселя Лунда Свіндаля завоює ще чимало нагород, оновивши національний рекорд.

    Більш того, цілком імовірно, що норвежці доберуться і до світового рекорду - 37 медалей за одні Зимові ігри. Стільки в Ванкувері-2010 виграла збірна США.

    У Пхьончхані норвежці будуть претендувати на нагороди в біатлонних естафетах (залишилося 3 дисципліни), лижних гонках (4), лижному двоєборстві (2), стрибках з трампліну (1) і гірськолижному спорті (4).

    Джерело: xsport.ua

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Норвегія рекорд
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