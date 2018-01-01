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    Норвегія та Німеччина лідирують у Кубку світу з біатлону після четвертого етапу в Обергофі

    Пропонуємо вашій увазі оновлений залік естафетних гонок та залік Кубка націй у жінок та чоловіків
    В німецькому Обергофі закінчився четвертий етап Кубка світу з біатлону. У завершальний день змагань пройшли естафетні гонки у жінок та чоловіків. Переможницями естафети у жінок стали спортсменки з Франції, а українки змогли поборотися лише за топ-5, втративши очки у Кубку націй. На чоловічій естафетній гонці перемогла збірна Швеції. Представники
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    Кубок світу в Обергофі. Фото:&nbsp;PinsDaddy
    Кубок світу в Обергофі. Фото: PinsDaddy

    Пропонуємо вашій увазі оновлений залік естафетних гонок та залік Кубка націй у жінок та чоловіків

    В німецькому Обергофі закінчився четвертий етап Кубка світу з біатлону.

    У завершальний день змагань пройшли естафетні гонки у жінок та чоловіків. Переможницями естафети у жінок стали спортсменки з Франції, а українки змогли поборотися лише за топ-5, втративши очки у Кубку націй.

    На чоловічій естафетній гонці перемогла збірна Швеції. Представники української збірної Артем Прима, Володимир Семаков, Артем Тищенко та Дмитро Підручний вибороли 11-е місце.

    Пропонуємо вашій увазі оновлений залік естафетних гонок та залік Кубка націй у жінок та чоловіків.

    Залік естафетних гонок у жінок

    1. Німеччина - 114
    2. Франція - 108
    3. Україна - 94
    4. Росія - 86
    5. Швеція - 82

    Залік Кубка націй у жінок

    1. Німеччина - 3170.0
    2. Франція - 2971.0
    3. Україна - 2876.0
    4. Росія - 2621.0
    5. Італія - 2566.0

    Залік естафетних гонок у чоловіків

    1. Норвегія – 108
    2. Швеція – 103
    3. Італія – 94
    4. Німеччина – 92
    5. Франція – 88
    …8. Україна – 68

    Залік Кубка націй у чоловіків

    1. Норвегія - 3241.0
    2. Франція - 3017.0
    3. Німеччина - 3016.0
    4. Росія - 2717.0
    5. Італія - 2667.0
    ...9. Україна - 2196.0

    біатлон Кубок світу Збірна України Україна
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