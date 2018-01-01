Норвегія та Німеччина лідирують у Кубку світу з біатлону після четвертого етапу в Обергофі

Пропонуємо вашій увазі оновлений залік естафетних гонок та залік Кубка націй у жінок та чоловіків

В німецькому Обергофі закінчився четвертий етап Кубка світу з біатлону. У завершальний день змагань пройшли естафетні гонки у жінок та чоловіків. Переможницями естафети у жінок стали спортсменки з Франції, а українки змогли поборотися лише за топ-5, втративши очки у Кубку націй. На чоловічій естафетній гонці перемогла збірна Швеції. Представники

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Кубок світу в Обергофі. Фото: PinsDaddy

Пропонуємо вашій увазі оновлений залік естафетних гонок та залік Кубка націй у жінок та чоловіків

В німецькому Обергофі закінчився четвертий етап Кубка світу з біатлону.

У завершальний день змагань пройшли естафетні гонки у жінок та чоловіків. Переможницями естафети у жінок стали спортсменки з Франції, а українки змогли поборотися лише за топ-5, втративши очки у Кубку націй.

На чоловічій естафетній гонці перемогла збірна Швеції. Представники української збірної Артем Прима, Володимир Семаков, Артем Тищенко та Дмитро Підручний вибороли 11-е місце.

Пропонуємо вашій увазі оновлений залік естафетних гонок та залік Кубка націй у жінок та чоловіків.

Залік естафетних гонок у жінок

1. Німеччина - 114

2. Франція - 108

3. Україна - 94

4. Росія - 86

5. Швеція - 82

Залік Кубка націй у жінок

1. Німеччина - 3170.0

2. Франція - 2971.0

3. Україна - 2876.0

4. Росія - 2621.0

5. Італія - 2566.0

Залік естафетних гонок у чоловіків

1. Норвегія – 108

2. Швеція – 103

3. Італія – 94

4. Німеччина – 92

5. Франція – 88

…8. Україна – 68

Залік Кубка націй у чоловіків

1. Норвегія - 3241.0

2. Франція - 3017.0

3. Німеччина - 3016.0

4. Росія - 2717.0

5. Італія - 2667.0

...9. Україна - 2196.0