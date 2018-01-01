Норвегія та Німеччина лідирують у Кубку світу з біатлону після четвертого етапу в Обергофі
- Сьогодні, 17:15
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Пропонуємо вашій увазі оновлений залік естафетних гонок та залік Кубка націй у жінок та чоловіків
В німецькому Обергофі закінчився четвертий етап Кубка світу з біатлону.
У завершальний день змагань пройшли естафетні гонки у жінок та чоловіків. Переможницями естафети у жінок стали спортсменки з Франції, а українки змогли поборотися лише за топ-5, втративши очки у Кубку націй.
На чоловічій естафетній гонці перемогла збірна Швеції. Представники української збірної Артем Прима, Володимир Семаков, Артем Тищенко та Дмитро Підручний вибороли 11-е місце.
Пропонуємо вашій увазі оновлений залік естафетних гонок та залік Кубка націй у жінок та чоловіків.
Залік естафетних гонок у жінок
1. Німеччина - 114
2. Франція - 108
3. Україна - 94
4. Росія - 86
5. Швеція - 82
Залік Кубка націй у жінок
1. Німеччина - 3170.0
2. Франція - 2971.0
3. Україна - 2876.0
4. Росія - 2621.0
5. Італія - 2566.0
Залік естафетних гонок у чоловіків
1. Норвегія – 108
2. Швеція – 103
3. Італія – 94
4. Німеччина – 92
5. Франція – 88
…8. Україна – 68
Залік Кубка націй у чоловіків
1. Норвегія - 3241.0
2. Франція - 3017.0
3. Німеччина - 3016.0
4. Росія - 2717.0
5. Італія - 2667.0
...9. Україна - 2196.0