«Шахтар» оновив заявку на Лігу конференцій

Український гранд продовжить боротьбу за європейський трофей у 1/8 фіналу турніру

Донецький «Шахтар» вніс низку змін до заявки команди на Лігу конференцій 2025/26. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УЄФА.

«Гірники» додали до списку доступних футболістів зимового новачка Проспера Обаха та форварда Лассіну Траоре, який відновився після важкої травми. Натомість два гравці вибули з переліку. Ідеться про оборонців Мар'яна Фарину та Дієго Арройо.

Кадрові зміни «Шахтаря»

Взимку «гірники» оформили один трансфер. До лав команди Арди Турана приєднався співлідер списку бомбардирів Української Прем'єр-ліги Обах. Черкаський ЛНЗ отримав за нього орієнтовно 4,5 млн євро.

Тим часом Траоре пропустив фактично всю першу половину сезону внаслідок травми. Лише на старті кампанії він встиг зіграти 3 поєдинки без результативних дій. Зате взимку форвард взяв участь в Кубку африканських націй (4 матчі, 1 гол).

«Шахтар» у Лізі конференцій 2025/26

Загалом до заявки «Шахтаря» потрапили 30 виконавців. Вони змагатимуться за путівку в чвертьфінал турніру. Поєдинки 1/8 фіналу заплановані на 12 березня і 19 березня, а жеребкування цієї стадії відбудеться 27 лютого.

«Шахтар» завершив основний раунд Ліги конференцій на шостій позиції. Підопічні Арди Турана набрали 13 очок, оформивши чотири перемоги та нічию. Єдиної поразки «гірникам» завдала варшавська «Легія».

Тріо футболістів «Шахтаря» забило по 2 м'ячі в основному раунді турніру – півзахисник Єгор Назарина та нападники Кауан Еліас і Лука Мейрелліш. Найкращим же асистентом команди в турнірі залишається хавбек Марлон Гомес. Він віддав дві результативні передачі.