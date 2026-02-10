Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Шахтар» оновив заявку на Лігу конференцій

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Шахтар» оновив заявку на Лігу конференцій
«Гірники» готуються до 1/8 фіналу Ліги конференцій
фото: ФК «Шахтар»

Український гранд продовжить боротьбу за європейський трофей у 1/8 фіналу турніру 

Донецький «Шахтар» вніс низку змін до заявки команди на Лігу конференцій 2025/26. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УЄФА.

«Гірники» додали до списку доступних футболістів зимового новачка Проспера Обаха та форварда Лассіну Траоре, який відновився після важкої травми. Натомість два гравці вибули з переліку. Ідеться про оборонців Мар'яна Фарину та Дієго Арройо.

Кадрові зміни «Шахтаря»

Взимку «гірники» оформили один трансфер. До лав команди Арди Турана приєднався співлідер списку бомбардирів Української Прем'єр-ліги Обах. Черкаський ЛНЗ отримав за нього орієнтовно 4,5 млн євро.

Тим часом Траоре пропустив фактично всю першу половину сезону внаслідок травми. Лише на старті кампанії він встиг зіграти 3 поєдинки без результативних дій. Зате взимку форвард взяв участь в Кубку африканських націй (4 матчі, 1 гол).

«Шахтар» у Лізі конференцій 2025/26

Загалом до заявки «Шахтаря» потрапили 30 виконавців. Вони змагатимуться за путівку в чвертьфінал турніру. Поєдинки 1/8 фіналу заплановані на 12 березня і 19 березня, а жеребкування цієї стадії відбудеться 27 лютого.

«Шахтар» завершив основний раунд Ліги конференцій на шостій позиції. Підопічні Арди Турана набрали 13 очок, оформивши чотири перемоги та нічию. Єдиної поразки «гірникам» завдала варшавська «Легія».

Тріо футболістів «Шахтаря» забило по 2 м'ячі в основному раунді турніру – півзахисник Єгор Назарина та нападники Кауан Еліас і Лука Мейрелліш. Найкращим же асистентом команди в турнірі залишається хавбек Марлон Гомес. Він віддав дві результативні передачі.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга конференцій Лассіна Траоре

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Зінченко під час представлення в якості новачка «Ноттінгем Форест» у вересні 2025 року
Зінченко може повернутися до чемпіонату Нідерландів
19 сiчня, 15:48
Проспер Обах приєднався до «Шахтаря» після всього кількох місяців у складі ЛНЗ
Новачок «Шахтаря»: Почну з перемоги в УПЛ, а потім виграю Лігу чемпіонів
20 сiчня, 19:22
Кар'єра Юхима Коноплі може продовжитися в одному з топ-5 чемпіонатів
Футболіст збірної України зацікавив італійський клуб
2 лютого, 14:21
Лука Лацабідзе тимчасово перебрався до «Вайле»
Данський клуб орендував футболіста «Шахтаря»
3 лютого, 12:47
Педріньйо перебрався до України влітку 2021 року
Легіонер «Шахтаря» прокоментував чутки щодо виступів за збірну України
4 лютого, 15:55
Сергій Ребров продовжить роботу зі збірною України
Шевченко розповів про майбутнє Реброва у збірній України
Вчора, 15:26
«Челсі» продовжив свою безвиграшну серію в матчах проти «Арсеналу»
«Арсенал» у драматичному двобої переміг «Челсі» й став фіналістом Кубка англійської ліги
4 лютого, 11:05
Нголо Канте близький до підписання контракту з турецьким клубом
Ексзірка «Челсі» повернеться до Європи
2 лютого, 17:32
Карло Анчелотті очолює збірну Бразилії з травня 2025 року
Легендарний тренер визначився зі своїм майбутнім у збірній Бразилії з футболу
2 лютого, 11:06

Новини

Видатна футболістка очолила жіночу збірну України
Видатна футболістка очолила жіночу збірну України
«У МОК особливі правила для українців». Гераскевич прокоментував найгучніший скандал Олімпіади
«У МОК особливі правила для українців». Гераскевич прокоментував найгучніший скандал Олімпіади
«Шахтар» оновив заявку на Лігу конференцій
«Шахтар» оновив заявку на Лігу конференцій
Ковляр набрав шість очок в матчі Адріатичної ліги
Ковляр набрав шість очок в матчі Адріатичної ліги
НОК України звернувся до МОК щодо дозволу використання «шолома пам’яті» Гераскевичем
НОК України звернувся до МОК щодо дозволу використання «шолома пам’яті» Гераскевичем
Легендарний хокеїст заявив, що Олімпіада перетворилася на рекламу війни РФ проти України
Легендарний хокеїст заявив, що Олімпіада перетворилася на рекламу війни РФ проти України

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Вчора, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua