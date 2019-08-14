Новачок баскетбольної Суперліги «Прометей» зіграє контрольні матчі в Литві
Команда з Кам’янського готується до дебютного сезону в Суперлізі
Новачок баскетбольної Суперліги «Прометей» з Кам’янського вирушив на підготовчі збори до Литви. Там команда Карліса Муйжнієкса зіграє декілька контрольних поєдинків.
До кінця тижня до команди долучиться американський захисник ренді Калпеппер, який лише напередодні уклав угоду з українцями.
Також на оглядини до «Прометея» приїде америкаський форвард Джалон Міллер, інформує прес-служба клубу.
Загалом у Литві «Прометей» зіграє чотири поєдинки. 21 серпня кам’янчани зустрінуться з латвійською командою «Лієпая». Потім у період з 22 по 24 серпня має відбутися поєдинок проти віце-чемпіона латвійського чемпіонату «Вентспілса». 26 серпня «Прометей» гратиме проти місцевого «Шяуляя», а за два дні зустрінеться з третьою командою чемпіонату Литви – «Нептунасом».