Новачок баскетбольної Суперліги «Прометей» зіграє контрольні матчі в Литві



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Гравці «Прометея» вже в Литві Інстаграм

Команда з Кам’янського готується до дебютного сезону в Суперлізі

Новачок баскетбольної Суперліги «Прометей» з Кам’янського вирушив на підготовчі збори до Литви. Там команда Карліса Муйжнієкса зіграє декілька контрольних поєдинків.

До кінця тижня до команди долучиться американський захисник ренді Калпеппер, який лише напередодні уклав угоду з українцями.

Також на оглядини до «Прометея» приїде америкаський форвард Джалон Міллер, інформує прес-служба клубу.

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Загалом у Литві «Прометей» зіграє чотири поєдинки. 21 серпня кам’янчани зустрінуться з латвійською командою «Лієпая». Потім у період з 22 по 24 серпня має відбутися поєдинок проти віце-чемпіона латвійського чемпіонату «Вентспілса». 26 серпня «Прометей» гратиме проти місцевого «Шяуляя», а за два дні зустрінеться з третьою командою чемпіонату Литви – «Нептунасом».