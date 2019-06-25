Новачок баскетбольної Суперліги уклав угоду з лідером «Запоріжжя»



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Малік Трент БК «Прометей»

«Прометей» продовжує кадрове підсилення на новий сезон

Новачок української баскетбольної Суперліги, чемпіон останнього сезону в Вищій лізі «Прометей» уклав угоду з американським захисником Маліком Трентом, інформує прес-служба кам’янського клубу. Останнього сезону він виступав у елітному дивізіоні чемпіонату України в складі «Запоріжжя».

У 38 поєдинках Суперліги набирав у середньому 17,6 очка, 4,7 підбирання, 4,2 передачі та 3,2 перехоплення (найкращий результат чемпіонату).

Трент допоміг «Запоріжжю» перемогти в регулярному чемпіонаті та вибороти бронзові нагороди за підсумками плей-оф.