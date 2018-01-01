Новачок «Динамо» Бойко вийде в старті на матч Ліги Європи проти АЕКа
- Сьогодні, 21:16
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Український захисник грецького клубу Дмитро Чигринський в стартовий склад не потрапив
Став відомий стартовий склад «Динамо» на матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти АЕКа.
«Динамо»: Бойко, Морозюк, Хачеріді, Кадар, Кендзьора, Шепелєв, Буяльський, Гармаш, Гонсалес, Циганков, Мораес
АЕК: Баркас, Бакакіс, Враньєш, Лабропулос, Сімоеш, Якумакіс, Лівая, Гало, Бакасетас, Галанопулос, Клонарідіс
Український захисник грецького клубу Дмитро Чигринський в стартовий склад не потрапив.
Початок зустрічі - о 22.05.
Нагадаємо, 15 лютого в Греції сталася бійка між фанатами киян і московського «Спартака».
Як відомо, московські ультрас прибули до Греції з Белграда, де вони підтримували «Црвену Звезду» в матчі 1/16 Ліги Європи проти московського ЦСКА.
Кілька російських фанатів було заарештовано.
Джерело: ua.tribuna.com