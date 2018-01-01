  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Новачок «Динамо» Бойко вийде в старті на матч Ліги Європи проти АЕКа

    Український захисник грецького клубу Дмитро Чигринський в стартовий склад не потрапив
    Став відомий стартовий склад «Динамо» на матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти АЕКа. «Динамо»: Бойко, Морозюк, Хачеріді, Кадар, Кендзьора, Шепелєв, Буяльський, Гармаш, Гонсалес, Циганков, Мораес АЕК: Баркас, Бакакіс, Враньєш, Лабропулос, Сімоеш, Якумакіс, Лівая, Гало, Бакасетас, Галанопулос, Клонарідіс Український захисник
    • Сьогодні, 21:16
    • Розсилка
    Денис Бойко. Фото: ФК Малага
    Денис Бойко. Фото: ФК Малага

    Український захисник грецького клубу Дмитро Чигринський в стартовий склад не потрапив

    Став відомий стартовий склад «Динамо» на матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти АЕКа.

    «Динамо»: Бойко, Морозюк, Хачеріді, Кадар, Кендзьора, Шепелєв, Буяльський, Гармаш, Гонсалес, Циганков, Мораес

    АЕК: Баркас, Бакакіс, Враньєш, Лабропулос, Сімоеш, Якумакіс, Лівая, Гало, Бакасетас, Галанопулос, Клонарідіс

    Український захисник грецького клубу Дмитро Чигринський в стартовий склад не потрапив.

    Початок зустрічі - о 22.05.

    Нагадаємо, 15 лютого в Греції сталася бійка між фанатами киян і московського «Спартака».

    Як відомо, московські ультрас прибули до Греції з Белграда, де вони підтримували «Црвену Звезду» в матчі 1/16 Ліги Європи проти московського ЦСКА.

    Кілька російських фанатів було заарештовано.

    Джерело: ua.tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга Європи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ