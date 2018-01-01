Новачок «Динамо» увійшов в топ-5 найкращих гравців Словенії 2017 року

Перше місце зайняв Ян Облак з «Атлетико»

Півзахисник «Динамо» Беньямін Вербич зайняв четверте місце в голосуванні на звання кращого гравця Словенії в 2017 році. Перше місце зайняв воротар «Атлетико» Ян Облак, друге - півзахисник «Аталанти» Йосіп Ілічич, третє - воротар «Інтера» Самір Ханданович, п'яте - півзахисник РБ «Лейпциг»



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Беньямін Вербич

Перше місце зайняв Ян Облак з «Атлетико»

Півзахисник «Динамо» Беньямін Вербич зайняв четверте місце в голосуванні на звання кращого гравця Словенії в 2017 році.

Перше місце зайняв воротар «Атлетико» Ян Облак, друге - півзахисник «Аталанти» Йосіп Ілічич, третє - воротар «Інтера» Самір Ханданович, п'яте - півзахисник РБ «Лейпциг» Кевін Кампль.

«Щасливий бути четвертим кращим словенським футболістом року. Вітаю Яна Облака, який був обраний найкращим», - написав Вербич в твіттері.

Нагадаємо, у грудні Вербич перейшов в київське «Динамо».

24-річний Беньямін Вербич - вихованець словенського «Цельє», звідки і перебрався в «Копенгаген» влітку 2015-го за 1,2 мільйона євро.

Крім того, з 2015-го Вербич викликається в збірну Словенії, в футболці якої вже зіграв 14 матчів і забив три голи.

Джерело: ua.tribuna.com