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    Новачок «Динамо» увійшов в топ-5 найкращих гравців Словенії 2017 року

    Перше місце зайняв Ян Облак з «Атлетико»
    Півзахисник «Динамо» Беньямін Вербич зайняв четверте місце в голосуванні на звання кращого гравця Словенії в 2017 році. Перше місце зайняв воротар «Атлетико» Ян Облак, друге - півзахисник «Аталанти» Йосіп Ілічич, третє - воротар «Інтера» Самір Ханданович, п'яте - півзахисник РБ «Лейпциг»
    • Сьогодні, 10:04
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    Беньямін Вербич
    Беньямін Вербич

    Перше місце зайняв Ян Облак з «Атлетико»

    Півзахисник «Динамо» Беньямін Вербич зайняв четверте місце в голосуванні на звання кращого гравця Словенії в 2017 році.

    Перше місце зайняв воротар «Атлетико» Ян Облак, друге - півзахисник «Аталанти» Йосіп Ілічич, третє - воротар «Інтера» Самір Ханданович, п'яте - півзахисник РБ «Лейпциг» Кевін Кампль.

    «Щасливий бути четвертим кращим словенським футболістом року. Вітаю Яна Облака, який був обраний найкращим», - написав Вербич в твіттері.

    Нагадаємо, у грудні Вербич перейшов в київське «Динамо».

    24-річний Беньямін Вербич - вихованець словенського «Цельє», звідки і перебрався в «Копенгаген» влітку 2015-го за 1,2 мільйона євро.

    Крім того, з 2015-го Вербич викликається в збірну Словенії, в футболці якої вже зіграв 14 матчів і забив три голи.

    Джерело: ua.tribuna.com

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