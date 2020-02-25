Новачок «Лейкерс» буде грати під 88-м номером



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Брати Морріси знову разом Маркус Морріс via Instagram

Новачок клубу НБА Маркіфф Морріс обрав собі незвичний номер

Маркіфф Морріс став гравцем «Лейкерс» цього тижня, після того як викупив свій контракт у «Детройт Пістонс».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На церемонію прощання з Кобі Браянтом принесли понад 35 тисяч троянд

Раніше він грав під 8-м номером, але відмовився від нього після трагічної загибелі Кобе Браянта, що частину своєї великої кар’єри грав сам під номером «8», який згодом змінив на «24».

24 лютого в Лос-Анджелесі відбулась церемонія вшанування Кобе та його донечки Джіанни.

Морріс в «Лейкерс» вирішив подвоїти дві вісімки, але не математично, а візуально. Нині він буде грати під 88-м номером. Саме під цим номером він фігурує у ростері «Лейкерс».

Найближчим часом має відбутися дебют гравця за нову команду.

Зазначимо, що його брат-близнюк Маркус також грає у Лос-Анджелесі, але за «Кліпперс».

Також варто відзначити що число «88» є культовим у певних фанатських субкультурах.