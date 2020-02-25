Новачок «Лейкерс» буде грати під 88-м номером
Новачок клубу НБА Маркіфф Морріс обрав собі незвичний номер
Маркіфф Морріс став гравцем «Лейкерс» цього тижня, після того як викупив свій контракт у «Детройт Пістонс».
Раніше він грав під 8-м номером, але відмовився від нього після трагічної загибелі Кобе Браянта, що частину своєї великої кар’єри грав сам під номером «8», який згодом змінив на «24».
24 лютого в Лос-Анджелесі відбулась церемонія вшанування Кобе та його донечки Джіанни.
Морріс в «Лейкерс» вирішив подвоїти дві вісімки, але не математично, а візуально. Нині він буде грати під 88-м номером. Саме під цим номером він фігурує у ростері «Лейкерс».
Найближчим часом має відбутися дебют гравця за нову команду.
Зазначимо, що його брат-близнюк Маркус також грає у Лос-Анджелесі, але за «Кліпперс».
Також варто відзначити що число «88» є культовим у певних фанатських субкультурах.