Новий головний тренер «Вереса» назвав свій тренерський штаб

Асистентом Юрія Свіркова буде Юрій Панфілов

Новий головний тренер рівненського «Вереса», білоруський спеціаліст Юрій Свірков озвучив імена фахівців, що увійдуть до його тренерського штабу. Асистентом стане 55-річний Юрій Панфілов, який вже працював у «Вересі» з грудня 2015-го по квітень 2016-го року на посаді спортивного директора, інформує офіційний сайт клубу.



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Юрій Панфілов. Фото НК «Верес»

Асистентом Юрія Свіркова буде Юрій Панфілов

Новий головний тренер рівненського «Вереса», білоруський спеціаліст Юрій Свірков озвучив імена фахівців, що увійдуть до його тренерського штабу.

Асистентом стане 55-річний Юрій Панфілов, який вже працював у «Вересі» з грудня 2015-го по квітень 2016-го року на посаді спортивного директора, інформує офіційний сайт клубу.

Раніше він також тренував футбольні клуби «Синьйора да Ора» (Португалія) та «Уніао Барбаренсе» (Бразилія).

У 2010-му очолював футбольну академію азербайджанського клубу «Хазар-Ленкорань». А з 2012-го по 2014-й рік працював технічним директором Федерації футболу Казахстану.

Тренером воротарів і тренером із фізичної підготовки у «Вересі» продовжать працювати Тарас Гребенюк та Андрій Сторчак, які раніше входили до тренерського штабу Юрія Вірта.

Команда збереться знову після новорічно-різдвяних свят 15 січня. Після медогляду, вже 17 січня, футболісти та тренерський штаб відправляться на тренувальний збір до Туреччини.

Нагадаємо, була інформація, що новий тренер «Вереса» визначиться зі своїми помічниками до зборів у Туреччині.