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    Новий сезон чемпіонату Англії розпочався з перемоги «Манчестер Юнайтед» (відео)

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    Новий сезон чемпіонату Англії розпочався з перемоги «Манчестер Юнайтед» (відео)

    Манкуніанці вдома здолали «Лестер»

    У п’ятницю, 10 серпня, стартував чемпіонат Англії з футболу сезону-2018/19.

    У прем’єрному поєдинку «Манчестер Юнайтед» приймав на своєму полі «Лестер».

    Уже на другій хвилині було призначено пенальті у ворота гостей, і Поль Погба його реалізував.

    Наприкінці зустрічі Люк Шоу подвоїв перевагу господарів, а Джеймі Варді у компенсований час лише скоротив відставання.

    Чемпіонат Англії 2018 року з футболу

    Матч 1-го туру

    «Манчестер Юнайтед» – «Лестер»  2:1 (1:0)

    Голи: 1:0 – Погба (3, пен), 2:0 – Шоу (83), 2:1 – Варді (90+)

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Дарміан, Баї, Лінделеф, Шоу, Фред (Мактоміні, 76), Перейра, Погба (Феллайні, 84), Мата, Решфорд (Лукаку, 67), Санчес.

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