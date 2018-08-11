Новий сезон чемпіонату Англії розпочався з перемоги «Манчестер Юнайтед» (відео)
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Манкуніанці вдома здолали «Лестер»
У п’ятницю, 10 серпня, стартував чемпіонат Англії з футболу сезону-2018/19.
У прем’єрному поєдинку «Манчестер Юнайтед» приймав на своєму полі «Лестер».
Уже на другій хвилині було призначено пенальті у ворота гостей, і Поль Погба його реалізував.
Наприкінці зустрічі Люк Шоу подвоїв перевагу господарів, а Джеймі Варді у компенсований час лише скоротив відставання.
Чемпіонат Англії 2018 року з футболу
Матч 1-го туру
«Манчестер Юнайтед» – «Лестер» – 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – Погба (3, пен), 2:0 – Шоу (83), 2:1 – Варді (90+)
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Дарміан, Баї, Лінделеф, Шоу, Фред (Мактоміні, 76), Перейра, Погба (Феллайні, 84), Мата, Решфорд (Лукаку, 67), Санчес.