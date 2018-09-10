Новий сезон гандбольної Суперліги розпочався перемогами «Мотора» та «ЗТР»
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Також свій стартовий поєдинок виграв і клуб ЗНТУ-ЗАБ
Стартував 28-й чемпіонат України з гандболу серед команд чоловічої Суперліги.
Оновлені у міжсезоння команди вийшли на майданчики трьох міст – Києва, Запоріжжя та Львова.
Сенсацій вболівальники не дочекались, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.
Натомість, снайперськими досягненнями виблиснули Владислав Донцов («Мотор»), Богдан Черкащенко («ЗТР») і Дмитро Дорощук (ЗНТУ-ЗАБ).
Чемпіонат України з гандболу
Чоловіча Суперліга
Матчі 1-го туру
«ЦСКА-Київ» – «Мотор» (Запоріжжя) – 20:39 (10:18)
«ЗТР-Буревісник» (Запоріжжя) – «ЗТР» (Запоріжжя) – 21:40 (12:15)
«СКА-Львів» – ЗНТУ-ЗАБ (Запоріжжя) – 17:41 (7:18)
Зазначимо, що участь у чемпіонаті також беруть «Донбас» (Донецька область), «Портовик» (Южне)та ГК «Одеса».
Нагадаємо, запорізький «ЗТР» візьме участь у новому розіграші Балтійської ліги з гандболу.