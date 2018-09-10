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    Новий сезон гандбольної Суперліги розпочався перемогами «Мотора» та «ЗТР»

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    Фото ФГУ - Новий сезон гандбольної Суперліги розпочався перемогами «Мотора» та «ЗТР»
    Фото ФГУ

    Також свій стартовий поєдинок виграв і клуб ЗНТУ-ЗАБ

    Стартував 28-й чемпіонат України з гандболу серед команд чоловічої Суперліги.

    Оновлені у міжсезоння команди вийшли на майданчики трьох міст – Києва, Запоріжжя та Львова.

    Сенсацій вболівальники не дочекались, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.

    Натомість, снайперськими досягненнями виблиснули Владислав Донцов («Мотор»), Богдан Черкащенко («ЗТР») і Дмитро Дорощук (ЗНТУ-ЗАБ).

    Чемпіонат України з гандболу

    Чоловіча Суперліга

    Матчі 1-го туру

    «ЦСКА-Київ» – «Мотор» (Запоріжжя) – 20:39 (10:18)

    «ЗТР-Буревісник» (Запоріжжя) – «ЗТР» (Запоріжжя) – 21:40 (12:15)

    «СКА-Львів» – ЗНТУ-ЗАБ (Запоріжжя) – 17:41 (7:18)

    Зазначимо, що участь у чемпіонаті також беруть «Донбас» (Донецька область), «Портовик» (Южне)та ГК «Одеса».

    Нагадаємо, запорізький «ЗТР» візьме участь у новому розіграші Балтійської ліги з гандболу.

    чемпіонат України Гандбол
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