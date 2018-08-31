Новий сезон Ліги чемпіонів «Шахтар» почне і завершить домашніми матчами. Розклад поєдинків
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Розсилка
У першому турі донеччани приймуть «Гоффенгайм», а в останньому - «Ліон»
Уже у першому турі Ліги чемпіонів-2018/19 шанувальників футболу чекають такі захопливі матчі, як «Реал» - «Рома» та «Ліверпуль» - «ПСЖ»
Як інформує офіційний сайт УЄФА, став відомий календар групового етапу Ліги чемпіонів нового сезону.
Ліга чемпіонів з футболу сезону-2018/19
Перший тур
18 вересня (вівторок)
Група A: «Брюгге» - «Боруссія» Дортмунд, «Монако» - «Атлетико».
Група B: «Барселона» - ПСВ, «Інтер» - «Тоттенгем».
Група C: «Ліверпуль» - «ПСЖ», «Црвена Звезда» - «Наполі».
Група D: «Галатасарай» - «Локомотив», «Шальке» - «Порту».
19 вересня (середа)
Група E: «Аякс» - АЕК, «Бенфіка» - «Баварія».
Група F: «Шахтар» - «Гоффенгайм», «Манчестер Сіті» - «Ліон».
Група G: «Реал» - «Рома», «Вікторія» - ЦСКА.
Група H: «Янг Бойз» - «Манчестер Юнайтед», «Валенсія» - «Ювентус».
До Вашої уваги календар матчів «Шахтаря»:
1-й тур: «Шахтар» - «Гоффенгайм»
2-й тур: «Ліон» - «Шахтар»
3-й тур: «Шахтар» - «Манчестер Сіті»
4-й тур: «Манчестер Сіті» - «Шахтар»
5-й тур: «Гоффенгайм» - «Шахтар»
6-й тур: «Шахтар» - «Ліон»