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    Новий сезон Ліги чемпіонів «Шахтар» почне і завершить домашніми матчами. Розклад поєдинків

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    Новий сезон Ліги чемпіонів «Шахтар» почне і завершить домашніми матчами. Розклад поєдинків

    У першому турі донеччани приймуть «Гоффенгайм», а в останньому - «Ліон»

    Уже у першому турі Ліги чемпіонів-2018/19 шанувальників футболу чекають такі захопливі матчі, як «Реал» - «Рома» та «Ліверпуль» - «ПСЖ»

    Як інформує офіційний сайт УЄФА, став відомий календар групового етапу Ліги чемпіонів нового сезону.

    Ліга чемпіонів з футболу сезону-2018/19

    Перший тур

    18 вересня (вівторок)

    Група A: «Брюгге» - «Боруссія» Дортмунд, «Монако» - «Атлетико».

    Група B: «Барселона» - ПСВ, «Інтер» - «Тоттенгем».

    Група C: «Ліверпуль» - «ПСЖ», «Црвена Звезда» - «Наполі».

    Група D: «Галатасарай» - «Локомотив», «Шальке» - «Порту».

    19 вересня (середа)

    Група E: «Аякс» - АЕК, «Бенфіка» - «Баварія».

    Група F: «Шахтар» - «Гоффенгайм», «Манчестер Сіті» - «Ліон».

    Група G: «Реал» - «Рома», «Вікторія» - ЦСКА.

    Група H: «Янг Бойз» - «Манчестер Юнайтед», «Валенсія» - «Ювентус».

    До Вашої уваги календар матчів «Шахтаря»:

    1-й тур: «Шахтар» - «Гоффенгайм»
    2-й тур: «Ліон» - «Шахтар»
    3-й тур: «Шахтар» - «Манчестер Сіті»
    4-й тур: «Манчестер Сіті» - «Шахтар»
    5-й тур: «Гоффенгайм» - «Шахтар»
    6-й тур: «Шахтар» - «Ліон»

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