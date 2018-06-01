Термін подачі заявок на участь в чемпіонаті України з хокею 2018/19 продовжений до 30 червня

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УХЛ перенесла дедлайн подачі заявок на участь в сезоні 2018/19

Українська хокейна ліга продовжує прийом заявок від команд до 30 червня - клубам необхідно направити в Лігу гарантійний лист за встановленою Лігою формою з наміром про участь, після чого підписати договір на участь в чемпіонаті, а також виконати інші необхідні фінансові та технічні умови.

Зазначимо, що в офіс Української хокейної ліги вже надійшли заявки від п'яти українських клубів на участь в майбутньому сезоні УХЛ.

Раніше заявки на участь в чемпіонаті Української хокейної ліги сезону 2018/19 прислали призери минулого чемпіонату Української хокейної ліги «Білий Барс», «Кременчук», «Донбас» і МХК «Динамо».

Також на карті професійного хокею України з'явилася нова команда - херсонський «Дніпро», який став п'ятим учасником Української хокейної ліги в майбутньому сезоні.

На даний момент очікується подача заявок від трьох потенційних учасників чемпіонату УХЛ: броварських «Вовків», «Галицьких Левів» та ініціативної групи київського «Сокола», які звернулися до Української хокейної ліги з проханням про продовження терміну подачі клубних заявок.

Як відомо, у зверненні ветерани хокейного клубу «Сокіл» звернулися до столичного мера з проханням відродити київський клуб у якості комунального підприємства.