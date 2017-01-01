Новоспечена українка Блашко не виступатиме за збірну Білорусі ні на яких умовах

За словами біатлоністки, в ній не бачили перспективи

Дарина Блашко, яка нещодавно отримала українське громадянство, заявила, що не виступатиме за збірну Білорусі ні на яких умовах. Серед причин від'їзду в Україну вона назвала фінансові труднощі: Білоруська федерація біатлону не виділяє кошти на інвентар, що іноді доводилося їздити на збори за власний рахунок. Також спортсменка розповіла в інтерв'ю



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Дарина Блашко

За словами біатлоністки, в ній не бачили перспективи

Дарина Блашко, яка нещодавно отримала українське громадянство, заявила, що не виступатиме за збірну Білорусі ні на яких умовах. Серед причин від'їзду в Україну вона назвала фінансові труднощі: Білоруська федерація біатлону не виділяє кошти на інвентар, що іноді доводилося їздити на збори за власний рахунок.

Також спортсменка розповіла в інтерв'ю TUT.by, що після успішного юніорського чемпіонату світу, де вона виграла дві золоті медалі, її наставника Володимира Махлаєва почали не включати до тренерського складу збірної.

За словами біатлоністки, в ній не бачили перспективи і вважали, що вона не зможе поліпшити показники швидкості.

Приєднуватися до національної збірної Дарина Блашко не захотіла, бо переконана, що молодий організм повинен отримувати адекватні планомірні навантаження, а не працювати за методиками, котрі постійно змінюються.

Раніше повідомлялося про те, що Федерація біатлону Білорусії зацікавлена в тому, щоб Блашко виступала за їхню країну.

Джерело: Голос України