Нойок може перебратися у чемпіонат Португалії, а Бойко повернутися в Україну

Агент Олександра домовляється про трансфер футболіста

Український півзахисник близький до трансферу у португальський клуб. Про інтерес до півзахисника мінського «Динамо» Олександра Нойка розповів його агент Максим Карагодін. «Наразі я веду активні переговори з португальським клубом про трансфер Олександра. Контракт з мінським «Динамо» завершується через рік, і у нас вже



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Олександр Нойок

Агент Олександра домовляється про трансфер футболіста

Український півзахисник близький до трансферу у португальський клуб.

Про інтерес до півзахисника мінського «Динамо» Олександра Нойка розповів його агент Максим Карагодін.

«Наразі я веду активні переговори з португальським клубом про трансфер Олександра. Контракт з мінським «Динамо» завершується через рік, і у нас вже була зустріч і предметна розмова з керівництвом білоруського клубу про продовження його угоди», - сказав він.

«Все ж, поки трансферне вікно відкрите, я постараюся здійснити трансфер. З яким клубом веду переговори? Поки не хочу говорити назву», - поділився менеджер 25-річного футболіста.

Водночас, турецькі ЗМІ повідомляють про можливе повернення Дениса Бойка в УПЛ.

Голкіпер «Бешикташа» веде переговори з луганською Зорею, повідомляє Fotospor.

За інформацією видання, голкіпер попросив керівництво клубу про перехід у «Зорю», а не в «Османліспор», який цікавився послугами українця.

Нагадаємо, Нойок був визнаний найкращим півзахисником чемпіонату Білорусі.

Джерело: Спорт Олімп