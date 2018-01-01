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    Нойок може перебратися у чемпіонат Португалії, а Бойко повернутися в Україну

    Агент Олександра домовляється про трансфер футболіста
    Український півзахисник близький до трансферу у португальський клуб. Про інтерес до півзахисника мінського «Динамо» Олександра Нойка розповів його агент Максим Карагодін. «Наразі я веду активні переговори з португальським клубом про трансфер Олександра. Контракт з мінським «Динамо» завершується через рік, і у нас вже
    • Сьогодні, 11:48
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    Олександр Нойок
    Олександр Нойок

    Агент Олександра домовляється про трансфер футболіста

    Український півзахисник близький до трансферу у португальський клуб.

    Про інтерес до півзахисника мінського «Динамо» Олександра Нойка розповів його агент Максим Карагодін.

    «Наразі я веду активні переговори з португальським клубом про трансфер Олександра. Контракт з мінським «Динамо» завершується через рік, і у нас вже була зустріч і предметна розмова з керівництвом білоруського клубу про продовження його угоди», - сказав він.

    «Все ж, поки трансферне вікно відкрите, я постараюся здійснити трансфер. З яким клубом веду переговори? Поки не хочу говорити назву», - поділився менеджер 25-річного футболіста.

    Водночас, турецькі ЗМІ повідомляють про можливе повернення Дениса Бойка в УПЛ.

    Голкіпер «Бешикташа» веде переговори з луганською Зорею, повідомляє Fotospor.

    За інформацією видання, голкіпер попросив керівництво клубу про перехід у «Зорю», а не в «Османліспор», який цікавився послугами українця.

    Нагадаємо, Нойок був визнаний найкращим півзахисником чемпіонату Білорусі.

    Джерело: Спорт Олімп

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