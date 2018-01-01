Нойок може перебратися у чемпіонат Португалії, а Бойко повернутися в Україну
- Сьогодні, 11:48
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Агент Олександра домовляється про трансфер футболіста
Український півзахисник близький до трансферу у португальський клуб.
Про інтерес до півзахисника мінського «Динамо» Олександра Нойка розповів його агент Максим Карагодін.
«Наразі я веду активні переговори з португальським клубом про трансфер Олександра. Контракт з мінським «Динамо» завершується через рік, і у нас вже була зустріч і предметна розмова з керівництвом білоруського клубу про продовження його угоди», - сказав він.
«Все ж, поки трансферне вікно відкрите, я постараюся здійснити трансфер. З яким клубом веду переговори? Поки не хочу говорити назву», - поділився менеджер 25-річного футболіста.
Водночас, турецькі ЗМІ повідомляють про можливе повернення Дениса Бойка в УПЛ.
Голкіпер «Бешикташа» веде переговори з луганською Зорею, повідомляє Fotospor.
За інформацією видання, голкіпер попросив керівництво клубу про перехід у «Зорю», а не в «Османліспор», який цікавився послугами українця.
Нагадаємо, Нойок був визнаний найкращим півзахисником чемпіонату Білорусі.
Джерело: Спорт Олімп