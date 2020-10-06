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    Еліна Світоліна сенсаційно програла у чвертьфіналі Roland Garros

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    Еліна Світоліна знову змушена відкласти мрію про перемогу на Grand Slam - Еліна Світоліна сенсаційно програла у чвертьфіналі Roland Garros
    Еліна Світоліна знову змушена відкласти мрію про перемогу на Grand Slam
    Cвітлина - Штіефпкфь Eліни Світоліної

    Українка програла 131-й ракетці світу

    П’ята ракетка світу, українка Еліна Світоліна сенсаційно поступилася у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Франції (покриття – ґрунт, призовий фонд – $19 694 806).

    Наша тенісистка програла 131-й у світовому рейтингу Надії Подоросці з Аргентини, 23-річній спортсменці, найвищим досягненням якої на турнірах із серії Grand Slam досі було перше коло US Open-2016.

    2:6, 4:6 – аргентинка створила сенсацію за годину і 20 хвилин.

    Додамо, що Світоліна втретє грала у чвертьфіналі Roland Garros. З однаковим успіхом. У 2015-му Еліна поступилася сербці Ані Івановіч, у 2017-му – румунці Сімоні Халеп.

    Так чи інакше, за підсумками турніру Світоліна обійде чешку Кароліну Плішкову і підійметься на четверту сходинку в рейтингу WTA.

     Читайте також: Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал Roland Garros
    теніс Еліна Світоліна Roland Garros Надія Подороска
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