Еліна Світоліна сенсаційно програла у чвертьфіналі Roland Garros



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Еліна Світоліна знову змушена відкласти мрію про перемогу на Grand Slam Cвітлина - Штіефпкфь Eліни Світоліної

Українка програла 131-й ракетці світу

П’ята ракетка світу, українка Еліна Світоліна сенсаційно поступилася у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Франції (покриття – ґрунт, призовий фонд – $19 694 806).

Наша тенісистка програла 131-й у світовому рейтингу Надії Подоросці з Аргентини, 23-річній спортсменці, найвищим досягненням якої на турнірах із серії Grand Slam досі було перше коло US Open-2016.

2:6, 4:6 – аргентинка створила сенсацію за годину і 20 хвилин.

Додамо, що Світоліна втретє грала у чвертьфіналі Roland Garros. З однаковим успіхом. У 2015-му Еліна поступилася сербці Ані Івановіч, у 2017-му – румунці Сімоні Халеп.

Так чи інакше, за підсумками турніру Світоліна обійде чешку Кароліну Плішкову і підійметься на четверту сходинку в рейтингу WTA.

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