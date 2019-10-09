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    Скотч. Спорт

    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук

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    Марина Бех-Романчук - Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Марина Бех-Романчук

    Українська красуня сьогодні є зіркою світової легкої атлетики

    24-річна українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка минулого тижня стала срібною призеркою чемпіонату світу у стрибках в довжину, відзначається не лише своїми результатами, а і чарівною зовнішністю.

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    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук
    Обережно: неймовірно гаряче. Екстремальні фото призерки чемпіонату світу Марини Бех-Романчук

    Українська легкоатлетка Марина Бех народилася в 1995 році в селі Морозів Хмельницької області. З юних років дівчина почала займатися спортом, зараз талановиту спортсменку знають як одну з найперспективніших представниць стрибків у довжину.
    У 2016 році Марина представляла нашу країну на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро, де з результатом 6,55 м змогла потрапити топ-12 найсильніших атлетів світу в цьому виді спорту.
    Одружена з плавцем Михайлом Романчуком.

    Читайте також: Красуня та срібна призерка чемпіонату світу. Перше інтерв’ю Марини Бех-Романчук

    легка атлетика Марина Бех-Романчук
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