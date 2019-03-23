Оборонець збірної України розповів, як зумів стримати Кріштіану Роналду



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Олександр Караваєв не дав забити одному з найкращих футболістів світу Укрінформ

Олександр Караваєв каже, що грати проти КріРо - одне задоволення

Збірна України з футболу створила сенсацію, відстоявши нульову нічию на старті відбірного турніру чемпіонату Європи-2020 у виїзному матчі з чинними чемпіонами континенту португальцями. Одним із ключів успіху була нейтралізація Кріштіану Роналду. Вона напряму залежала від прямого опонента КріРо за флангом, правого оборонця нашої команди Олександра Караваєва.

«Не сказав би, що ми зіграли на 100 відсотків чи це той максимум, на який ми здатні, - каже Олександр у коментарі телеканалу «Футбол». - Але тренер просив, щоб ми були єдиною командою. І, як на мене, нам це вдалося. У кожного була в очах іскра. Зайшов у роздягальню і побачив, що кожен віддав всі сили. Ще й якби забив Мораєш, було б взагалі супер.

Перед грою я знав, що вочевидь гратиму проти найкращого футболіста, можливо, в історії нашої гри. Звичайно, було важко, але протистояти таким виконавцям одне задоволення. Так, Кріштіану бив по воротах, але командними зусиллями ми його стримали. Якщо зіграли 0:0, то, значить, діяли вдало.

Тепер зобов'язані виходити і ще з більшим бажанням грати проти Люксембурга. Якщо з таким суперником як Португалія граєш добре, то проти рівних чи нижчих за класом треба грати ще краще».

Матч проти Люксембургу українці проведуть 25 березня, починаючи з 21:45 за київським часом.