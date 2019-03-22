Донецькі бразильці проти Роналду: анонс матчу Португалія — Україна

У сьогоднішньому матчі Андрієві Шевченку доведеться вирішувати не стільки проблему Кріштіану Роналду, скільки проблему збірної Португалії Фото з соцмереж

Сьогодні збірна України розпочинає відбірну кампанію Євро-2020

Більше відмовок не буде. З осені 2016-го молодий тренер Андрій Шевченко мав вдосталь часу, щоб підготувати команду саме до цього відбірного турніру. Кваліфікацію до мундіалю-2018 можна було сміливо присвятити експериментам та награванню складу на майбутнє. Хоч сам наставник був і не проти поїхати на чемпіонат світу в лоно країни-агресора, однак здоровий ґлузд підказував, що громадськість цього кроку не сприйме. Врешті, команда сита кваліфікації не здолала, а Шевченко їздив на окремі матчі мундіалю в Росію сам. Крім того, Андрій Миколайович давав поради стосовно окремих суперників тренерові російської збірної Черчесову.

Торішня осінь була присвячена старту в Лізі націй. Україна трохи несподівано виграла свою групу в Лізі В і пробилася до ешелону елітних збірних. Втім, треба враховувати специфіку турніру і силу опонентів. Тоді як українці провели турнір награним впродовж попередньої відбірної кампанії складом, чехи і словаки протистояли команді Шевченка омолодженими варіантами. Збірній України робить честь, що проблемами суперників вона скористалася, але без долі вдачі теж не обійшлося.

Також потрібно зазначити, що Чехія й Словаччина Лігу націй саме як перехідний етап між двома великими турнірами й сприйняли і серйозних завдань на ці змагання не ставили. Інша річ — Україна. Для президента національної Федерації футболу Андрія Павелка збірна стала ледь не головною ширмою, за якою прикривається безліч корупційних скандалів. Тому не дивно, що національна команда обласкана з усіх боків. Для підсилення колективу буквально в останню мить перед вильотом до Лісабона був натуралізований бразильський нападник «Шахтаря» Жуніор Мораєш. Виходить, тепер в нашій команді два фактичних леґіонери — раніше український паспорт отримав інший гравець донецького клубу Марлос.

Андрій Шевченко збирається засмутити португальців. Фото - ФФУ

На кін поставлено все і тепер права на помилку Шевченко вже не має. Перед ним стоїть чітке завдання — вийти в фінальну частину Євро-2020. А суперники непрості. Мова не лише про чинних чемпіонів континенту португальців, а й про сербів, основа яких складена виключно з гравців європейських топ-клубів. Зрозуміло, що за таких обставин боротися треба за кожне очко. Починаючи з першого випробовування, яке буде, можливо, найважчим у цьому відборі.

Відбірний турнір Євро-2020. Група В. Перший тур

Збірна Португалії — збірна України

22 березня 2019 року. 21:45

Лісабон. «Естадіу Да Луж»

Судді: Турпен — Ніколя Дано, Ґрінґор (усі — Франція)

Травмовані: Бруну Фернандеш — Ярмоленко, Бесєдін, Віктор Коваленко

Орієнтовні склади

Португалія: Руй Патрісіу — Канселу, Пепе, Рубен Діаш, Маріу Руй — Ренату Саншеш, Вільям Карвалью, Рубен Невеш — Бернардо Сілва, Кріштіану Роналду, Андре Сілва

Україна: П’ятов – Бутко, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віталій Миколенко – Степаненко – Марлос, Малиновський, Олександр Зінченко, Коноплянка — Жуніор Мораєш

Котирування букмекерів:

перемога португальців - 1,4, нічия — 4,7; перемога українців — 8,9

У португальців напередодні цього поєдинку начебто є підстави для додаткового оптимізму. В команду вперше після чемпіонату світу-2018 повертається один з найкращих футболістів світу Кріштіану Роналду, котрий брав паузу на виступи в збірній, щоб ліпше адаптуватися в італійському «Ювентусі». Вінцем цього процесу став хет-трик КріРо у ворота мадридського «Атлетіко» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. На крилах успіху одна з двох найбільших зірок сучасного футболу потішила тренера збірної Фернанду Сантуша згодою на приїзд.

Перемогу португальців на Євро-2016 можна назвати саме тренерською. Фото - UEFA.com

Зрештою, мудрий стратег Сантуш не зациклювався на Роналду ніколи. Зокрема й на переможному для команди чемпіонаті Європи-2016. Наставник португальців відзначається найперше тим, що вміє проводити безболісну ротацію складу. На тому ж Євро-2016 Португалія використала майже всіх футболістів, які були в заявці на турнір, тоді як інші тренери концентрувалися на обмеженій основній обоймі й зміни проводили здебільшого вимушені. Тому й не дивно, що для португальців не стала проблемою травма Роналду на початку фінального матчу. Без лідера команда одначе відіграла ідеально грамотно і вирвала перемогу в французів у додатковий час. Так само впевнено португальці виграли без Роналду групу Ліги націй в суперництві з італійцями і поляками.

Власне, висловлювання Фернанду Сантуша про Роналду на вчорашній прес-конференції теж красномовне: «Збірна Португалії не змінить свою тактику після повернення Кріштіану. Ми завжди грали 4-4-2 або 4-3-3. Кріштіану завжди грав форварда, який постійно зміщується, тобто, його навряд чи можна вважати класичним нападником».

Роналду в клубі й збірній - трохи різні футболісти. Фото - UEFA.com

І справді, Роналду в побудовах Сантуша хоч і залишався ключовим, але ніколи не виглядав незамінним. Він був гвинтиком, який працював не на власну статистику чи реалізацію особистого его, як то часто буває на клубному рівні, а на команду. Авторитет Сантуша беззаперечний навіть для Кріштіану.

Власне, з огляду на принципи португальського тренера, чітко передбачити склад, який він виставить на цей матч, буде складно. Зрозуміло, що там будуть ключові в кожній з ланок постаті — воротар Руй Патрісіу, оборонець Пепе, опорний хав Вільям Карвалью, згадуваний Роналду попереду і Бернардо Сілва десь поряд. Поява інших виконавців залежатиме від тактичної схеми на гру. Якщо португальці гратимуть у три форварди, то найвірогідніше в основі вийде Андре Сілва. У два — треба очікувати на появу в середній лінії Жоау Маріу. Так само непросто передбачити вибір Сантуша на краях оборони, де є Канселу, Семеду і Маріу Руй. В основі може зіграти будь хто.

У Шевченка вибір скромніший. В обороні він звик орієнтуватися на представників «Шахтаря» на чолі з далеко не бездоганним останнім часом воротарем Андрієм П’ятовим. Зрештою, важко назвати абсолютно надійними й кожного з запрошених оборонців. Тому спрогнозувати, на кому в першому після зимового антракту матчі зупинить свій вибір український тренер, вкрай складно. Можна сказати, що праві оборонці Олександр Караваєв, Богдан Бутко і Сергій Болбат, центрбеки Сергій Кривцов, Микола Матвієнко і Микита Бурда — гравці приблизно одного рівня. Припустимо, що вибір може пасти на донеччан з огляду на їх ліпшу зіграність.

Олександр Зінченко - джокер Шевченка. Фото - ФФУ

Ключове питання — на якій позиції Шевченко вирішить задіяти Олександра Зінченка. В «Манчестер Сіті» Олександр стабільно виходить на місці лівого оборонця, тоді як у збірній він зазвичай виконував роль креативного хавбека. Оскільки в середині поля вибір у Шевченка доволі обмежений (особливо — з огляду на травму Віктора Коваленка) вибір, можна припустити, що Зінченко все ж гратиме на звичному для збірної місці, а зліва в обороні тренер цілком може наважитися й випустити молодого динамівця Віталія Миколенка.

Виглядає, що яскраво вираженим опорним хавом буде Тарас Степаненко, а в атакувальній ланці поряд із Зінченком діятимуть Руслан Малиновський, Марлос, Коноплянка і Жуніор Мораєш, чия натуралізація напередодні спричинила стільки балачок. Зовні атакувальна обойма вимальовується доволі непогана. Втім, на що вона здатна в поєдинках з суперниками рівня збірної Португалії? Чекати до вечора залишилося недовго.

Іван Вербицький, «Главком»