  1. Головна
  2. Спорт
  3. Статті

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Статті

    Донецькі бразильці проти Роналду: анонс матчу Португалія — Україна

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    У сьогоднішньому матчі Андрієві Шевченку доведеться вирішувати не стільки проблему Кріштіану Роналду, скільки проблему збірної Португалії - Донецькі бразильці проти Роналду: анонс матчу Португалія — Україна
    У сьогоднішньому матчі Андрієві Шевченку доведеться вирішувати не стільки проблему Кріштіану Роналду, скільки проблему збірної Португалії
    Фото з соцмереж

    Сьогодні збірна України розпочинає відбірну кампанію Євро-2020

    Більше відмовок не буде. З осені 2016-го молодий тренер Андрій Шевченко мав вдосталь часу, щоб підготувати команду саме до цього відбірного турніру. Кваліфікацію до мундіалю-2018 можна було сміливо присвятити експериментам та награванню складу на майбутнє. Хоч сам наставник був і не проти поїхати на чемпіонат світу в лоно країни-агресора, однак здоровий ґлузд підказував, що громадськість цього кроку не сприйме. Врешті, команда сита кваліфікації не здолала, а Шевченко їздив на окремі матчі мундіалю в Росію сам. Крім того, Андрій Миколайович давав поради стосовно окремих суперників тренерові російської збірної Черчесову.

    Читайте також

    Торішня осінь була присвячена старту в Лізі націй. Україна трохи несподівано виграла свою групу в Лізі В і пробилася до ешелону елітних збірних. Втім, треба враховувати специфіку турніру і силу опонентів. Тоді як українці провели турнір награним впродовж попередньої відбірної кампанії складом, чехи і словаки протистояли команді Шевченка омолодженими варіантами. Збірній України робить честь, що проблемами суперників вона скористалася, але без долі вдачі теж не обійшлося.

    Також потрібно зазначити, що Чехія й Словаччина Лігу націй саме як перехідний етап між двома великими турнірами й сприйняли і серйозних завдань на ці змагання не ставили. Інша річ — Україна. Для президента національної Федерації футболу Андрія Павелка збірна стала ледь не головною ширмою, за якою прикривається безліч корупційних скандалів. Тому не дивно, що національна команда обласкана з усіх боків. Для підсилення колективу буквально в останню мить перед вильотом до Лісабона був натуралізований бразильський нападник «Шахтаря» Жуніор Мораєш. Виходить, тепер в нашій команді два фактичних леґіонери — раніше український паспорт отримав інший гравець донецького клубу Марлос.

    shevchenko_portugal1

    Андрій Шевченко збирається засмутити португальців. Фото - ФФУ

    На кін поставлено все і тепер права на помилку Шевченко вже не має. Перед ним стоїть чітке завдання — вийти в фінальну частину Євро-2020. А суперники непрості. Мова не лише про чинних чемпіонів континенту португальців, а й про сербів, основа яких складена виключно з гравців європейських топ-клубів. Зрозуміло, що за таких обставин боротися треба за кожне очко. Починаючи з першого випробовування, яке буде, можливо, найважчим у цьому відборі.

    Відбірний турнір Євро-2020. Група В. Перший тур

    Збірна Португалії — збірна України

    22 березня 2019 року. 21:45
    Лісабон. «Естадіу Да Луж»

    Судді: Турпен — Ніколя Дано, Ґрінґор (усі — Франція)

    Травмовані: Бруну Фернандеш — Ярмоленко, Бесєдін, Віктор Коваленко

    Орієнтовні склади

    Португалія: Руй Патрісіу — Канселу, Пепе, Рубен Діаш, Маріу Руй — Ренату Саншеш, Вільям Карвалью, Рубен Невеш — Бернардо Сілва, Кріштіану Роналду, Андре Сілва

    Україна: П’ятов – Бутко, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віталій Миколенко – Степаненко – Марлос, Малиновський, Олександр Зінченко, Коноплянка — Жуніор Мораєш

    Котирування букмекерів:

    перемога португальців - 1,4, нічия — 4,7; перемога українців — 8,9

     Представлення суперника: Роналду повертається. Та чи краще це для Португалії?

    У португальців напередодні цього поєдинку начебто є підстави для додаткового оптимізму. В команду вперше після чемпіонату світу-2018 повертається один з найкращих футболістів світу Кріштіану Роналду, котрий брав паузу на виступи в збірній, щоб ліпше адаптуватися в італійському «Ювентусі». Вінцем цього процесу став хет-трик КріРо у ворота мадридського «Атлетіко» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. На крилах успіху одна з двох найбільших зірок сучасного футболу потішила тренера збірної Фернанду Сантуша згодою на приїзд.

    fernando_santos
    Перемогу португальців на Євро-2016 можна назвати саме тренерською. Фото - UEFA.com

    Зрештою, мудрий стратег Сантуш не зациклювався на Роналду ніколи. Зокрема й на переможному для команди чемпіонаті Європи-2016. Наставник португальців відзначається найперше тим, що вміє проводити безболісну ротацію складу. На тому ж Євро-2016 Португалія використала майже всіх футболістів, які були в заявці на турнір, тоді як інші тренери концентрувалися на обмеженій основній обоймі й зміни проводили здебільшого вимушені. Тому й не дивно, що для португальців не стала проблемою травма Роналду на початку фінального матчу. Без лідера команда одначе відіграла ідеально грамотно і вирвала перемогу в французів у додатковий час. Так само впевнено португальці виграли без Роналду групу Ліги націй в суперництві з італійцями і поляками.

    Власне, висловлювання Фернанду Сантуша про Роналду на вчорашній прес-конференції теж красномовне:  «Збірна Португалії не змінить свою тактику після повернення Кріштіану. Ми завжди грали 4-4-2 або 4-3-3. Кріштіану завжди грав форварда, який постійно зміщується, тобто, його навряд чи можна вважати класичним нападником».

    ronaldo-pazdan

    Роналду в клубі й збірній - трохи різні футболісти. Фото - UEFA.com

    І справді, Роналду в побудовах Сантуша хоч і залишався ключовим, але ніколи не виглядав незамінним. Він був гвинтиком, який працював не на власну статистику чи реалізацію особистого его, як то часто буває на клубному рівні, а на команду. Авторитет Сантуша беззаперечний навіть для Кріштіану.

    Власне, з огляду на принципи португальського тренера, чітко передбачити склад, який він виставить на цей матч, буде складно. Зрозуміло, що там будуть ключові в кожній з ланок постаті — воротар Руй Патрісіу, оборонець Пепе, опорний хав Вільям Карвалью, згадуваний Роналду попереду і Бернардо Сілва десь поряд. Поява інших виконавців залежатиме від тактичної схеми на гру. Якщо португальці гратимуть у три форварди, то найвірогідніше в основі вийде Андре Сілва. У два — треба очікувати на появу в середній лінії Жоау Маріу. Так само непросто передбачити вибір Сантуша на краях оборони, де є Канселу, Семеду і Маріу Руй. В основі може зіграти будь хто.

    У Шевченка вибір скромніший. В обороні він звик орієнтуватися на представників «Шахтаря» на чолі з далеко не бездоганним останнім часом воротарем Андрієм П’ятовим. Зрештою, важко назвати абсолютно надійними й кожного з запрошених оборонців. Тому спрогнозувати, на кому в першому після зимового антракту матчі зупинить свій вибір український тренер, вкрай складно. Можна сказати, що праві оборонці Олександр Караваєв, Богдан Бутко і Сергій Болбат, центрбеки Сергій Кривцов, Микола Матвієнко і Микита Бурда — гравці приблизно одного рівня. Припустимо, що вибір може пасти на донеччан з огляду на їх ліпшу зіграність.

    zinchenko_por

    Олександр Зінченко - джокер Шевченка. Фото - ФФУ

    Ключове питання — на якій позиції Шевченко вирішить задіяти Олександра Зінченка. В «Манчестер Сіті» Олександр стабільно виходить на місці лівого оборонця, тоді як у збірній він зазвичай виконував роль креативного хавбека. Оскільки в середині поля вибір у Шевченка доволі обмежений (особливо — з огляду на травму Віктора Коваленка) вибір, можна припустити, що Зінченко все ж гратиме на звичному для збірної місці, а зліва в обороні тренер цілком може наважитися й випустити молодого динамівця Віталія Миколенка.

    Виглядає, що яскраво вираженим опорним хавом буде Тарас Степаненко, а в атакувальній ланці поряд із Зінченком діятимуть Руслан Малиновський, Марлос, Коноплянка і Жуніор Мораєш, чия натуралізація напередодні спричинила стільки балачок. Зовні атакувальна обойма вимальовується доволі непогана. Втім, на що вона здатна в поєдинках з суперниками рівня збірної Португалії? Чекати до вечора залишилося недовго.

    Іван Вербицький, «Главком»

     Читайте також: Шевченко: З Фонсекою спілкуємося постійно. Але не перед матчем з Португалією
    Читайте також
    чемпіонат Європи Збірна України Андрій Шевченко Андрій Павелко Олександр Зінченко Євген Коноплянка Кріштіану Роналду Тарас Степаненко Жуніор Мораєш Віталій Миколенко Андрій П'ятов Руслан Малиновський Сергій Болбат Сергій Кривцов Марлос Богдан Бутко Микола Матвієнко Микита Бурда Пепе Бернардо Сілва Жоау Канселу Ренату Саншеш Фернанду Сантуш Андре Сілва Руй Патрісіу Вільям Карвалью Рубен Невеш Рубен Діаш Маріу Руй
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ