«Челсі» розгляне призначення екстренера «Барселони» – ЗМІ

Антон Федорців
Антон Федорців
Лондонський «Челсі» зважить ідею співпраці з іспанцем Хаві Ернандесом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Independent.

Колишній керманич іспанської «Барселони» поповнив список претендентів на місце біля керма «синіх». До переліку потрапили його співвітчизники Хабі Алонсо та Сеск Фабрегас, а також італієць Франческо Фаріолі. Керівництво «Челсі» переконане, що стиль цих фахівців відповідає філософії клубу.

Хаві залишається без роботи з літа 2024 року. Тоді він покинув рідну «Барсу» після 2,5 сезонів на чолі каталонців. Також за плечима 46-річного фахівця робота з катарським «Аль-Саддом».

Чим відомий Хаві Ернандес

Уродженець Террасси, до структури «Барселони» потрапив одинадцятирічним. У першій команді «блаугранас» дебютував у сезоні 1998/99.

Віддав рідному клубу як футболіст 16 років. За цей час виграв безліч трофеїв із «Барсою». Зокрема, він виграв вісім чемпіонських титулів, здобув три Кубки та шість Суперкубків Іспанії, чотири рази трімфував у Лізі чемпіонів, виграв два Суперкубки УЄФА та двічі переміг на Клубному чемпіонаті світу.

На схилі карєри виступав за «Аль-Садд», із яким виграв Суперлігу Катару. У складі збірної Іспанії двічі тріумфував на чемпіонатах Європи та одного разу – світу. Перед сезоном 2019/20 очолив «Аль-Садд» та в наступній кампанії виграв «золото» чемпіонату Катару, здобув низку інших трофеїв.

У листопаді 2021 року прийняв «Барселону». Привів команду до титулу Ла Ліги 2022/23 та виграв Суперкубок Іспанії. Покинув іспанський гранд влітку 2024-го після кампанії без жодного трофею.

«Челсі» в сезоні 2025/26

Керівництво «синіх» упродовж сезону звільнило двох головних тренерів. 1 січня у відставку відправили Енцо Мареску, а наприкінці квітня – Ліама Росеньйора.

Челсі завершив виступи в Кубку ліги та Лізі чемпіонів. Лондонці продовжують змагатися в Прем'єр-лізі, де претендують на вихід у єврокубки. Наразі вони посідають дев'яте місце (48 очок). Також на синіх чекає фінал Кубка Англії проти Манчестер Сіті (16 травня).

До слова, туринський «Ювентус» моніторить виступи списаного «Челсі» форварда Ніколаса Джексона. Форвард виступає у чемпіонаті Німеччини на правах оренди. Проте, мюнхенська «Баварія» не викуповуватиме контракт сенегальця.

Нагадаємо, вінгер «Челсі» Михайло Мудрик отримав дискваліфікацію на чотири роки. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Українець ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді (CAS) в швейцарській Лозанні.

 

