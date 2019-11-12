Ображений Тайсон хоче залишити «Шахтар»



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Тайсон ФК «Шахтар»

Про це футболіст повідомив бразильській радіостанції

Бразильський півзахисник «Шахтаря» Тайсон хоче залишити команду через так званий «расистський скандал».

«Після того, що сталося, я подумав: «Час збирати речі та повертатися до Бразилії», - передає слова Тайсона Globo Esporte з посиланням на Rádio Atlântida.

Нагадаємо, під час останнього поєдинку в чемпіонаті України проти київського «Динамо» Тайсон образився на нібито расистські прояви з боку вболівальників гостей, показав трибунам непристойний жест та розплакався. Арбітр на кілька хвилин зупинив поєдинок, за які футболісти «Динамо» втішили ображених легіонерів «Шахтаря».

Минулого літа в ЗМІ багато повідомлялося про бажання Тайсона залишити «Шахтар». Футболіст бажав перейти до «Роми» яку очолив колишній тренер «гірників» Паулу Фонсека. Також повідомлялося про те, що «Шахтар» відхилив пропозицію «Мілану» за Тайсона в 30 мільйонів євро.