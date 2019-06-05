Обшуки в ФФУ: стали відомі подробиці



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Андрій Павелко і Євген Запісоцький стежать за ситуацією з-за кордону ФФУ

Перевіряють усе, аж до комп'ютерів рядових працівників

Як уже повідомляв «Главком», сьогодні, 5 червня, починаючи з 7:00 ранку в стінах Будинку футболу, де квартирується Українська асоціація футболу (колишня Федерація футболу України) тривають обшуки. Їх проводять співробітники НАБУ.

Очеплене приміщення покинули абсолютно всі працівники. Перевірка настільки детальна, що правоохоронці не оминають увагою навіть комп'ютерів рядових працівників.

Після чотирьох годин обшуків слідчі начебто пообіцяли допустити до робочих місць людей, пов'язаних із організацією і проведенням сьогоднішнього фінального матчу Меморіалу Лобановського між юніорськими збірними України та Ізраїлю, який розпочнеться о 18:00 на НСК «Олімпійський».

При цьому людей, причетних до предмету обшуку - заводу з виробництва штучних полів - в Будинку футболу зараз немає. Президент УАФ/ФФУ Андрій Павелко разом із генсеком органзізації Євгеном Запісоцький знаходяться за кордоном, а перший віце-президент асоціації Вадим Костюченко перебуває у Львові, де збірна України 7 і 10 червня проведе матчі відбірного раунду Євро-2020 проти Сербії і Люксембургу.