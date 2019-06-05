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    У приміщенні Федерації футболу в ці хвилини відбуваються обшуки

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    Зараз Будинок футболу очеплений - У приміщенні Федерації футболу в ці хвилини відбуваються обшуки
    Зараз Будинок футболу очеплений
    ФФУ

    Активність правоохоронців пов'язана зі справою заводу з виробництва штучних полів

    За інформацією «Главкому», в ці хвилини у стінах Будинку футболу, де квартирується Українська асоціація футболу (колишня Федерація футболу України) тривають обшуки. Їх проводять співробітники НАБУ.

    Від 7:00 в будівлі орудують люди в балаклавах, приміщення очеплено. 

    Обшуки начебто пов'язані зі справою заводу з виробництва штучних полів.

     Читайте також: В УАФ та НАБУ спростували інформацію про обшуки
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