У приміщенні Федерації футболу в ці хвилини відбуваються обшуки
Зараз Будинок футболу очеплений
ФФУ
Активність правоохоронців пов'язана зі справою заводу з виробництва штучних полів
За інформацією «Главкому», в ці хвилини у стінах Будинку футболу, де квартирується Українська асоціація футболу (колишня Федерація футболу України) тривають обшуки. Їх проводять співробітники НАБУ.
Від 7:00 в будівлі орудують люди в балаклавах, приміщення очеплено.
Обшуки начебто пов'язані зі справою заводу з виробництва штучних полів.
Читайте також: В УАФ та НАБУ спростували інформацію про обшуки