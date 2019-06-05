У приміщенні Федерації футболу в ці хвилини відбуваються обшуки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зараз Будинок футболу очеплений ФФУ

Активність правоохоронців пов'язана зі справою заводу з виробництва штучних полів

За інформацією «Главкому», в ці хвилини у стінах Будинку футболу, де квартирується Українська асоціація футболу (колишня Федерація футболу України) тривають обшуки. Їх проводять співробітники НАБУ.

Від 7:00 в будівлі орудують люди в балаклавах, приміщення очеплено.

Обшуки начебто пов'язані зі справою заводу з виробництва штучних полів.

Читайте також: В УАФ та НАБУ спростували інформацію про обшуки