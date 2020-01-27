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    Очевидець розповів про падіння гелікоптера Браянта

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    Поблизу місця падіння гелікоптера Браянта - Очевидець розповів про падіння гелікоптера Браянта
    Поблизу місця падіння гелікоптера Браянта
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    Легендарний баскетболіст НБА розбився разом з донькою

    Легендарний 41-річний баскетболіст НБА Кобі Браянт загинув разом з 13-річною донькою Джиною в наслідок авіакатастрофи власного гелікоптера.

    Очевидець трагедії розповів про момент падіння гелікоптера.

    «Щось було не так. Він летів надто низько. Я бачив, як гелікоптер падає та тріщить. Через туман було не дуже добре видно. Потім була велика вогняна куля. Ніхто не міг у ній вижити», - передає слова очевидця The Los Angeles Times.

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    За уточненою інформацією поліції, усього на борту гелікоптера Браянта перебувало дев'ять осіб: один пілот та вісім пасажирів. Усі вони загинули.

    41-річний Кобі Браянт завершив кар'єру в 2016 році. Він 18 разів брав участь у Матчі зірок НБА, з них 17 поспіль. П'ять разів ставав чемпіоном НБА і двічі MVP фінальної серії. Протягом усієї кар'єри з 1996 по 2016 роки він виступав за «Лос-Анджелес Лейкерс».

    авіакатастрофа смерть баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Браянт
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