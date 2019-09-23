Очільник Єдіной ліги ВТБ обізвав футбольних уболівальників дебілами



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Сєргєй Іванов Твіттер

Сєргєй Ііванов підтримав ідею продажу пива на спортивних змаганнях окрім футболу

Очільник російської баскетбольної Єдіной ліги ВБТ Сєргєй Іванов підтримав ідею продажу пива на баскетбольних, хокейних, волейбольних та гандбольних матчах. При цьому він обізвав футбольних уболівальників дебілами.

«На баскетбольних, хокейних, волейбольних та гандбольних матчах пиво точно має продаватися. Тут інша культура вболівання, тут немає фанатів-дебілів, як на футболі, які все псують. Немає нічого такого в продажу слабоалкогольних напоїв. Усе ж ідеально в нас пройшло на футбольному чемпіонаті світу», - передає слова Іванова Р-Спорт.

Сєргєй Іванов – кадровий офіцер КДБ/ФСБ є почесним президентом Єдіной ліги ВТБ.