Очільника НОК Бубку переобрали віце-президентом IAFF
Сергій Бубка
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Британця Себастьяна Коу переобрано президентом IAFF
У катарській Досі відбувся конгрес Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAFF).
Очільника Національного олімпійського комітету України Сергія Бубку переобрано на ньому віце-президентом IAFF.
Президентом IAFF переобрано британця Себастьяна Коу. Це рішення учасники конгресу підтримали одностайно. Уперше Коу обрали президентом IAFF 2015 року.
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