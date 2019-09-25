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    Очільника НОК Бубку переобрали віце-президентом IAFF

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    Сергій Бубка - Очільника НОК Бубку переобрали віце-президентом IAFF
    Сергій Бубка
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    Британця Себастьяна Коу переобрано президентом IAFF

    У катарській Досі відбувся конгрес Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAFF).

    Очільника Національного олімпійського комітету України Сергія Бубку переобрано на ньому віце-президентом IAFF.

    Президентом IAFF переобрано британця Себастьяна Коу. Це рішення учасники конгресу підтримали одностайно. Уперше Коу обрали президентом IAFF 2015 року.

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