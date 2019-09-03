Двох китайських легкоатлеток запідозрили, що вони чоловіки (фото)



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По центру - дві особи невизначеної статі Фото із соцмереж

Наразі триває розслідування

Новий гендерний скандал розгорівся в легкій атлетиці. Ляо Меньсюе і Тун Цзенхуань посіли перше і друге місця в забігу на 400 метрів серед жінок на чемпіонаті Китаю, проте їх зовнішність змусила глядачів задатися питанням: «А чи дівчата вони?»

Насторожили і результати спортсменок: 53,25 секунди у Меньсюе і 53,35 секунди у Цзенхуань – не той час, який дозволив би їм боротися за медалі на світовій першості, проте для Китаю показники більш ніж солідні: найближчу суперницю вони випередили більш ніж на 2 секунди.

Красуня Ляо Меньсуе

Причому це не перший успіх спортсменок, зовні схожих на чоловіків: місяць тому Меньсюе і Цзенхуань домінували в естафеті 4×400 метрів на літньому чемпіонаті країни.

Красуня Тун Цзенхуань

На тлі скандалу Китайська федерація легкої атлетики провела перевірку і виступила з офіційною заявою, де стверджувалося, що 24-річна Ляо Меньсюе і 23-річна Тун Цзенхуань – жінки. Однак при цьому федерація не надала жодних тестів або пояснень того, як була визначена статева належність Меньсюе і Цзенхуань.

Це не перший схожого роду скандал в світі легкої атлетики. Раніше південноафриканська легкоатлетка Кастер Семеня, дворазова олімпійська чемпіонка в бігу на 800 метрів, була відсторонена від участі в чемпіонаті світу з легкої атлетики 2019 року в Досі через підвищення вмісту тестостерону. У коментарях в мережі жартують, що на тлі Меньсюе і Цзенхуань Семеня – зразок жіночності.

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