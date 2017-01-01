Одеський «ІнтерХім» став передостаннім учасником 1/4 фіналу Кубку України серед жінок

Останню путівку у цю стадію баскетбольного турніру розіграють «Вінницькі Блискавки» та БК «Рівне»

У вівторок, 28 листопада, було зіграно матч-відповідь 1/8 фіналу Кубку України з баскетболу серед жіночих команд. «ІнтерХім-СДЮСШОР», здолавши в Одесі ХАІ, приєднався до складу чвертьфіналістів, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. Перед початком матчу одеситки мали солідний гандикап – 17 очок переваги. На



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Останню путівку у цю стадію баскетбольного турніру розіграють «Вінницькі Блискавки» та БК «Рівне»

У вівторок, 28 листопада, було зіграно матч-відповідь 1/8 фіналу Кубку України з баскетболу серед жіночих команд.

«ІнтерХім-СДЮСШОР», здолавши в Одесі ХАІ, приєднався до складу чвертьфіналістів, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Перед початком матчу одеситки мали солідний гандикап – 17 очок переваги. На своєму паркеті підопічні Ірини Щипакіної додали до нього ще +13.

У підсумку – 70:57 на користь «ІнтерХім-СДЮСШОР». Попри поразку своєї команди найрезультативнішою у матчі стала Світлана Радіонова (19 очок + 18 підбирань).

Раніше чвертьфіналістами Кубку України стали столичні команди «Динамо», «КСЛІ-Київ-Баскет», «Київ-Баскет», «Тигриці», запорізька «Козачка» та «Франківськ».

У протистоянні «Вінницьких Блискавок» і БК «Рівне» зіграно перший матч (47:56 – перемога других).

Останню, восьму чвертьфінальну путівку учасниці цієї пари розіграють у Рівному 6 грудня.

Раніше повідомлялося, що «Динамо» вийшло до чвертьфіналу жіночого Кубку України з баскетболу.