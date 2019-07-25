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    Один із топових супертяжів перед титульним боєм погорів на допінгу

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    Якби то був не професійний бокс, то повторне відсторонення означало б довічну дискваліфікацію - Один із топових супертяжів перед титульним боєм погорів на допінгу
    Якби то був не професійний бокс, то повторне відсторонення означало б довічну дискваліфікацію
    talkSPORT

    Ділліан Вайт знову отримає дискваліфікацію

    Британський супертяж Ділліан Вайт (26-1, 18 КО) провалив тест на допінг напередодні виграного 20 липня у Лондоні (Англія) бою з колумбійцем Оскаром Рівасом (26-1, 18 КО), інформує BoxingScene.

    На кону бою був «тимчасовий» титул за версією WBC, тому Вайт бере участь в їх спільній з VADA програмі Clean Boxing. Але, виявляється, «зловили» британця співвітчизники з UKAD (Британське антидопінгове агентство).

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    За даними джерел, інформація про провалений допінг-тест прийшла акурат напередодні бою - 17 липня. Нібито про це були попереджені і боєць, і його команда, і промоутер Едді Герн (Matchroom Boxing).

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    Проте шоу відбулося. У Британії своєрідні правила стосовно допінгу. Вважається, що боєць має право на апеляцію (зокрема і розтин проби Б). І до тих пір, поки не буде прийнято остаточне рішення, Британська боксерська рада (ВВВоС) не може заборонити проведення поєдинку.

    Герн категорично заперечує всі звинувачення: «У відповідь на новину можу тільки підтвердити, що обидва боксери пройшли велику програму тестів від VADA і UKAD. Обидві організації і Британська боксерська рада дали добро на проведення бою».

    Вайт раніше вже попадався на допінгу. У 2012 році в його організмі виявлено сліди метилгексанаміну. Тоді Ділліан отримав відсторонення на два роки.

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    допінг бокс Едді Герн Ділліан Вайт Оскар Рівас
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