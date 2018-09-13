Один із ключових півзахисників «Зорі» повернувся в загальну групу



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Артем Громов. Фото: Footboom

Громов допоможе луганського клубу у матчі проти «Динамо»

«Зоря» до гри з «Динамо» готується практично в повному складі.

Про це повідомляє прес-служба луганського клубу.

Поки ще відсутні лише три футболісти молодіжної збірної - Богдан Михайличенко, Богдан Ледньов і Олександр Тимчик, яким Юрій Вернидуб дав вихідний.

Зазначимо, що ці футболісти, згідно контрактної угоди, не братимуть участі в грі з «Динамо», так як вони орендовані у киян.

За індивідуальною програмою працюють Максим Луньов і Артем Гордієнко.

Обидва гравці відновлюються після отриманих мікротравм.

Повернулися в загальну групу Артем Громов і Тимофій Сухар.

Обидва гравці тренуються в повну силу.

Тренується з основним складом голкіпер U-21 Дмитро Мацапура.

Нагадаємо, що гра «Зоря» - «Динамо» відбудеться у неділю, 16 вересня.

Матч пройде на «Славутич-Арені» і розпочнеться о 17:00.