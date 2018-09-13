Один із ключових півзахисників «Зорі» повернувся в загальну групу
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Громов допоможе луганського клубу у матчі проти «Динамо»
«Зоря» до гри з «Динамо» готується практично в повному складі.
Про це повідомляє прес-служба луганського клубу.
Поки ще відсутні лише три футболісти молодіжної збірної - Богдан Михайличенко, Богдан Ледньов і Олександр Тимчик, яким Юрій Вернидуб дав вихідний.
Зазначимо, що ці футболісти, згідно контрактної угоди, не братимуть участі в грі з «Динамо», так як вони орендовані у киян.
За індивідуальною програмою працюють Максим Луньов і Артем Гордієнко.
Обидва гравці відновлюються після отриманих мікротравм.
Повернулися в загальну групу Артем Громов і Тимофій Сухар.
Обидва гравці тренуються в повну силу.
Тренується з основним складом голкіпер U-21 Дмитро Мацапура.
Нагадаємо, що гра «Зоря» - «Динамо» відбудеться у неділю, 16 вересня.
Матч пройде на «Славутич-Арені» і розпочнеться о 17:00.