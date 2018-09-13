  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Один із ключових півзахисників «Зорі» повернувся в загальну групу

    • Розсилка
    Артем Громов. Фото: Footboom - Один із ключових півзахисників «Зорі» повернувся в загальну групу
    Артем Громов. Фото: Footboom

    Громов допоможе луганського клубу у матчі проти «Динамо»

    «Зоря» до гри з «Динамо» готується практично в повному складі.

    Про це повідомляє прес-служба луганського клубу.

    Поки ще відсутні лише три футболісти молодіжної збірної - Богдан Михайличенко, Богдан Ледньов і Олександр Тимчик, яким Юрій Вернидуб дав вихідний.

    Зазначимо, що ці футболісти, згідно контрактної угоди, не братимуть участі в грі з «Динамо», так як вони орендовані у киян.

    За індивідуальною програмою працюють Максим Луньов і Артем Гордієнко.

    Обидва гравці відновлюються після отриманих мікротравм.

    Повернулися в загальну групу Артем Громов і Тимофій Сухар.

    Обидва гравці тренуються в повну силу.

    Тренується з основним складом голкіпер U-21 Дмитро Мацапура.

    Нагадаємо, що гра «Зоря» - «Динамо» відбудеться  у неділю, 16 вересня.

    Матч пройде на «Славутич-Арені» і розпочнеться о 17:00.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України ФК «Динамо» Прем'єр Ліга «Зоря»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ